DITEX Top Cruise 2020 : Exclusivité, Qualité et Incentivation, au rendez-vous de la 16e édition !

TourMaG.com - Comment se passe la commercialisation du Ditex et où en êtes-vous précisément ?



Francis Rosales : A ce jour nous sommes tout à fait en phase avec nos objectifs, qui sont de faire un événement orienté autour de 2 adjectifs : Exclusivité et Qualité.



TourMaG.com - Pourriez-vous nous préciser en quoi ça consiste ?



Francis Rosales :”Les changements essentiels de la nouvelle formule se résument en deux mots : Exclusivité et Qualité. C'est court mais lourd de sens sur la réalité stratégique et opérationnelle pour l'édition 2020.



En ce qui concerne l'”exclusivité”, nous avons décidé de limiter à 30 les exposants ayant un stand dans l'espace DITEX. Nous voulons à tout prix rechercher un point d'équilibre entre le nombre d'exposant et le nombre de visiteurs, afin de satisfaire les deux parties.



C’est pour cette raison que les badges des exposants seront limités à 4 par stand et ce quelle que soit la taille du stand. La société co-exposante n'aura, elle, le droit qu'a un badge exposant.



Enfin, les co-exposants des villages thématiques, du village réceptif et du salon Top Cruise n'auront le droit chacun qu'à deux badges exposants. Ceci vise à limiter de manière pertinente le nombre de sociétés exposantes sur le salon ainsi que le nombre de staff de chacune de ces sociétés.