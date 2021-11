Dans les Alpilles, les acteurs du tourisme se regroupent en club professionnel

L'idée de la création de l'Association des Professionnels du Tourisme des Alpilles a germé doucement.



Au moment du premier confinement, alors que tous se retrouvaient isolés, les professionnels du Massif ont commencé à nouer un lien, et à faire des visios pour garder le contact. Très vite, ils se sont retrouvés une soixantaine à échanger, puis à transformer leurs visios par des ateliers thématiques.



L'heure du déconfinement ayant sonné, tous se sont retrouvés "la tête dans le guidon" durant l'été 2020, une saison "compliquée, totalement dans l'improvisation" et où l'initiative a été laissée de côté. Il aura fallu attendre la fin de la saison 2020 pour que les professionnels décident de se structurer et que l'association voit le jour juridiquement.



Mais ce n'est réellement qu'un an après, en octobre 2021, que s'est tenue la première assemblée générale, suivie d'une réunion publique.



Désormais sur les rails, l'association a pour objectif de renforcer la représentativité des professionnels du tourisme de la région auprès des clients directs comme indirects, en complémentarité des actions menées par les Offices du tourisme locaux.



"L'Office du Tourisme intercommunal des Alpilles est très performant, tout comme les OT de Maussane et des Baux-de-Provence. Mais nous pensons que les Offices sont là pour assurer la promotion de la destination et réaliser les missions d'accueil des touristes, mais en aucun cas pour faire la promotion des établissements.



Notre idée est donc de bien séparer les choses et d'être complémentaires, en montant notamment des opérations de promotion en commun , explique Stéphane Domenech.



Nous aimerions par exemple, pouvoir être consultés en amont de ces opérations, nous réunir autour d'une table, définir les cibles, les thématiques de travail ".



Si pour l'heure, le dialogue n'est pas encore totalement noué avec les OT locaux, l'association envisage de monter rapidement et de sa propre initiative, une première opération avant les fêtes de fin d'année vers un public régional.