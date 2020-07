Oleis Travel Events : du MICE et des offres packagées partout en Provence

Difficile de faire un choix car la Provence ne manque pas de lieux exceptionnels…Voici 3 expériences coup de cœur qui me marquent plus particulièrement :- Prendre un apéritif en début de soirée au lieu-dit « La Table d’orientation » aux Baux-de-Provence, d’où l’on profite d’un panorama extraordinaire sur le parc des Alpilles et sur la citadelle des Baux ;- Parcourir à vélo la digue de la plage Est du village des Saintes-Maries-de-la-Mer au phare de la Gachole en Camargue, pour découvrir en toute quiétude (et en toute saison) une nature sauvage et authentique ;- Assister au coucher du soleil à bord d’un catamaran juste derrière les îles du Frioul à Marseille : un spectacle naturel extraordinaire et une ambiance hors du commun.Un coup de cœur pour deux adresses dans deux registres différents.Le Mas de L’oulivie**** aux Baux-de-Provence, le rêve provençal : piscine paysagère magnifique, ambiance raffinée mais détendue, service au top et d’excellentes prestations soins et bien-être. Idéal pour se ressourcer.Mais aussi l'Auberge des Seguins à Buoux. Le lieu parfait pour déconnecter complètement (le wifi est très léger et le réseau mobile quasi inexistant). Un lieu sans fioriture, authentique et qui offre ce sentiment unique d’être au bout du monde.Après une randonnée magnifique dans le vallon et vers le Fort de Buoux, le plaisir d’une baignade rafraîchissante dans la piscine, une restauration façon terroir - copieuse, authentique et goûteuse - à déguster en extérieur sous les canisses ou dans une belle salle.La France est probablement le pays qui dispose de la plus grande densité d’atouts touristiques. Nature, culture, art de vivre : aucun autre pays au monde n’offre une telle diversité sur un territoire aussi réduit.Un voyage en France est l’occasion de vivre mille expériences à même de satisfaire n’importe quel visiteur, quelle que soit sa motivation ou ses aspirations.Il y a trois expressions pour résumer un voyage en France : "Boire et manger comme nul par ailleurs", "Contempler et profiter d’espaces naturels exceptionnels", "Découvrir en vrai l’Histoire de l’Humanité".