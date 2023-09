Découvrez Stellar, le premier restaurant Spatial à Paris !

Comme l’explicite le communiqué de presse : « il est désormais possible en plein Paris de s’attabler au cœur du système solaire et de l’immensité sidérale ».



Promesse tenue, grâce à la technique audiovisuelle dernière génération, mais aussi grâce au talent de la décoratrice Henriette Raz qui a travaillé pendant trente ans pour le cinéma et le théâtre.



Le restaurant fait 400 mètres carrés et propose trois espaces distincts : COSMOS / PLANET ET SPACESHIP.



Vous pouvez donc choisir votre espace ou bien tout privatiser. STELLAR a été pensé pour organiser des événements.



Important : Vous avez la possibilité de personnaliser l'immersion du restaurant et donc de projeter vos propres images.



Vous cherchez de l’originalité, allez-donc faire un tour au 41 rue Saint Sébastien (11e arr.)