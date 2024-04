Découvrez le Caramel Grecotel Boutique Resort Glamour en Bord de Mer

Nouveautés 2024 : un design épuré, de nouvelles surprises gastronomiques pour les gourmands, une collection de villas de conte de fées et une expérience de plage à la pointe de la technologie.



Rédigé par Tamara De Angeli le Lundi 15 Avril 2024





Il y a un sentiment captivant lorsque vous entrez dans le Caramel : beau et intimiste, si petit que vous pensez pouvoir le tenir dans vos mains. Le Caramel est composé de suites et de villas situé dans un cadre idyllique en bord de mer. Il respire le glamour rétro grâce à ses couloirs étincelants, ses fabuleuses terrasses, ses chambres magnifiques et son service personnalisé.



Ses espaces exceptionnellement privés lui confèrent un caractère très personnel.



54 Suites et 15 Villas Suites, bungalows et villas



Que ce soient les Suites dans le bâtiment principal, les bungalows, les maisonnettes et les Villas, chaque chambre est unique, avec ses carreaux faits main, ses tissus de créateurs. Les Suites et Villas sont décorées de meubles anciens et contemporains, avec des salles de bains spacieuses inspirées du spa, créant un style éclectique, si caractéristique de leur charme.



Les villas de conte de fées au caramel L'antiquité est présente dans les villas d'été de la collection "conte de fées" de Caramel. Un environnement luxuriant pour une retraite intimiste. Les villas disposent de vastes salles de séjour, d'exquises tuiles peintes à la main et de bois laqués d'un blanc pur qui en font un intérieur de rêve.



Le design Tout à fait méditerranéen ! Voluptueux et coloré. Un emplacement idyllique en bord de mer : les chambres conçues individuellement combinent des sols glamour avec des antiquités, des velours, des cotons blancs et des tulles.



Chaque villa est conçue de manière unique, avec un mélange de meubles anciens et de meubles de créateurs. Le sol est recouvert de carreaux peints à la main en bleu et blanc avec des touches de rose bougainvillier et d'or tournesol.



Imaginez des villas lumineuses et aérées, des suites spacieuses au design unique, des antiquités exquises juxtaposées à des meubles de créateurs, des cours privées et des allées sinueuses, des carrelages faits main et des rideaux en voile ondulant, des salles de bains spacieuses et un service personnalisé.



Plage et piscines Une superbe piscine : Confetti ! Comme un lac au cœur du resort, elle prend les couleurs de l'arc-en-ciel. Une grande piscine d'eau de mer (700 m²) avec hydromassage, nénuphars, chaises longues et lits de jour. Les équipements de la piscine comprennent des chaises longues avec des matelas souples, des parasols, des serviettes et des douches.



La mer est cristalline avec un fond marin vif, riche en iode. La plage couleur caramel est tranquille et abrite des tortues marines caretta caretta.



Dîner Ici, la cuisine est soignée et abondante. Tout est d'origine locale : les fruits, les légumes, le poisson, le pain.



Restaurants & bars (3 restaurants et 2 bars)



Avec une vue sur l'étonnante piscine illuminée de confettis, les repas en plein air au Caramel incarnent un style contemporain, une sophistication classique et des raffinements inimitables.



La ferme Une dégustation de la cuisine crétoise authentique à ne pas manquer. En route vers la célèbre ferme Agreco appartenant au fondateur de Grecotel, M. Nikos Daskalantonakis. Offert avec l'option Dine Club pour les Villas.



Le programme de demi-pension dine club



Vivez une véritable expérience de luxe au Caramel, un établissement de charme en bord de mer qui vous plonge dans la riche culture locale de Réthymnon et dans un paysage méditerranéen luxuriant.



Le Caramel vous offre le meilleur de la Crète. Sentez le sable blanc et doux sous vos pieds en sirotant des cocktails à l'extérieur de votre villa de plage, sous l'auvent de votre gazebo de plage. Laissez-vous tenter par la gastronomie et partagez un dîner somptueux au coucher du soleil ou détendez-vous simplement au bord de l'étonnante piscine à confettis qui change de couleur au gré de votre humeur. Une escapade luxueuse où vous pourrez vous offrir un fabuleux mariage sur la plage sous un ciel étoilé, ou une plage immaculée où vous pourrez vous relaxer entre deux explorations culturelles.



► Découvrez le Caramel Boutique Resort

Un concept de demi-pension passionnant avec de nombreuses options et des avantages supplémentaires, notamment des crédits dans une sélection de resorts Grecotel en Crète et la restauration gratuite pour les enfants. Profitez d'un petit-déjeuner et d'un déjeuner ou d'un dîner inclus, ainsi que d'un crédit dans des établissements exceptionnels. Pour tout séjour de 7 nuits, profitez de deux dîners à la carte offerts, y compris un dîner dans la célèbre ferme Agreco. Boissons non comprises. Disponible pour l'hébergement en villa.

Besoin de conseil ?

Une seule adresse :



Rejoignez nous sur notre groupe privé pro Facebook Grecotel Counter Club France & Luxembourg



Si vous avez besoin de supports, vidéos, photos, conseils pour choisir l’hôtel le plus adapté à votre client :Une seule adresse : fralux-office@grecotel.com

A propos de Grecotel Hotels & Resorts Depuis près de 50 ans, Grecotel Hotels & Resorts, offre la plus grande collection d’hôtels en Grèce. Une collection unique de 40 établissements sur 10 destinations (Crète, Corfou, Mykonos, Péloponnèse, Kos, Rhodes, Athènes et la Riviera, Larissa et Alexandropolis).



5 concepts sont proposés chez Grecotel :

● Iconic Hotels & Resorts : Une collection unique au monde

● Beach Luxe Resorts: Des propriétés spectaculaires sur la plage

● LUXME Resorts : la meilleure offre Ultra All Inclusive d’Europe, paradis des gourmands et des gourmets.

● LifeStyle All-Inclusive Resorts : des resorts familiaux All-Inclusive.

● City Hotel : le choix idéal pour une escapade dans des villes branchées.



Bien que chaque établissement soit unique, vous y retrouverez toujours les 3 valeurs qui reflètent la philosophie de Grecotel : la qualité de la restauration, l’hospitalité « Philoxenia » et un engagement fort pour un tourisme durable. L’essayer c’est l’adopter !



