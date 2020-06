DéeSse Incoming Votre agence réceptive dans le Sud-Est de la France

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Déesse Incoming est un tour-opérateur & une agence de voyage réceptive spécialisée dans le tourisme destiné aux groupes et mini groupes ou pour tous vos rassemblements d'affaire.

Des Alpes du Sud à la Méditerranée, nous organisons l'intégralité de votre séjour dans les moindres détails et vous accueillons dans nos magnifiques régions.



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Vendredi 5 Juin 2020

Dénomination :

DéeSse Incoming



Date de création :

Juillet 2011



Garantie :

Atradius



Immatriculation :

IM005110019



Déesse Incoming c'est l'histoire d'une rencontre autour d'un projet commun :

l'envie de faire découvrir le meilleur de nos régions, l'essence même de ce qui fait vibrer ces territoires dont nous sommes amoureux.



Notre équipe travaille dans le tourisme depuis de longues années et nous sommes habitués à traiter des demandes émanant de groupe. Dans les bureaux, où vous aurez toujours le même interlocuteur qui suivra votre demande, sur le terrain où nos guides, chauffeurs, accompagnateurs, amis hôteliers et autres prestataires, sont habitués à recevoir des visiteurs provenant de l’étranger, vous trouverez toujours la même passion et la même qualité d'écoute.



Pour vivre une expérience vraie - l’authenticité

Chaque village, chaque vallée, chaque route a ses petits secrets... et si vous faites appel à nous, c'est parce que nous avons la possibilité de vous faire découvrir le meilleur de ces fabuleux terrains de jeu. De longues années à arpenter tous ces terroirs pour en offrir l'essentiel et le plus authentique.

Une sélection exigeante de prestataires et de partenaires – Le sérieux



Un contact intimiste pour un conseil personnalisé - l'humain

Pas de conseiller-vendeur ou tout autre intermédiaire entre vous et nous. Nous nous occupons personnellement de vous écouter et de vous aider à préparer votre séjour en France. N'hésitez jamais à nous solliciter, nous sommes là pour ça ! C'est une des bases de notre service.



Le Sur-mesure, A la carte – La flexibilité

Nous pouvons transformer vos souhaits de voyage en réalité. Faites-nous part de vos envies, de vos idées, on s’occupe du reste !



Assistance 24h/24 – La fiabilité

Être opérateur touristique ne s'improvise pas et le métier d’agent de voyages est régi par des réglementations strictes.

Notre immatriculation au sein d'Atout-France témoigne de notre légitimité et de notre sérieux. La marque Déesse Incoming de la société Déesse Voyages est également immatriculée au registre du commerce et adhérente au SNAV. Ces certifications et nos années d'expérience témoignent de notre fiabilité et de notre professionnalisme. Vous pouvez vous appuyer sur nous sereinement, vos clients sont entre de bonnes mains.



► Voyage de groupes

Déesse Incoming peut concevoir pour vos groupes un grand nombre de circuits de A jusqu'à Z sur l'ensemble de ses terrains de prédilections qui s'étendent des Alpes du Sud à la mer Méditerranée. Sur cette région que nous maîtrisons totalement; nous pouvons élaborer toute une palette de séjours pour des mini-groupes ou des groupes plus importants nécessitant des logistiques.



► Voyage thématique

Découvrir la cuisine française et ses vins en Provence, faire le plein d’adrénaline et de nature dans les Alpes, visiter les plus beaux sites du sud de la France avec un guide spécialisé, parcourir la route des grands cols mythiques des Alpes du Sud… nous sommes en mesure de vous proposer des circuits sur des thématiques variées qui permettent avant tout de découvrir l'identité et l'essence même des régions visitées.



► Voyage d'entreprise et d'affaires

Séminaires, Incentive, Team Bulding...

Nous avons une longue expérience dans l'organisation d’événementiel d'entreprise dont nous connaissons l'exigence.





En famille

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Circuit

City-break

Eco-responsable

Hébergement

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

Archéologie

Architecture

Attractions

Aventure

Carnaval

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Observation animale

Œnologie

Petit train

Rafting

Randonnée

Raquettes

Safari

Ski

Spitituel

Sport

Vélo

Voyage de noces

Yoga





Séjour gourmand en Provence

A la simple évocation du mot « Provence », l'imaginaire s'emballe, les yeux s'illuminent, les oreilles bourdonnent et les papilles frémissent ! Ses paysages, sa douceur de vivre et son climat invitent à l'hédonisme, mais la Provence possède de multiples facettes. L’alliance des plaisirs de la table et ceux de recevoir font de cette région de France une terre riche pour la gastronomie.



Points forts :

- Découverte des produits du terroir avec dégustations

- Visite de fabriques de spécialités gourmandes connus avec dégustations

- Repas gastronomique et régionaux pour découvrir le savoir-faire ancestral de la cuisine du sud de la France

- Rencontre avec des exploitants passionnés

- Découverte de villes culturelles connues à l’échelle internationale.

→ En savoir plus A la simple évocation du mot « Provence », l'imaginaire s'emballe, les yeux s'illuminent, les oreilles bourdonnent et les papilles frémissent ! Ses paysages, sa douceur de vivre et son climat invitent à l'hédonisme, mais la Provence possède de multiples facettes.- Découverte des produits du terroir avec dégustations- Visite de fabriques de spécialités gourmandes connus avec dégustations- Repas gastronomique et régionaux pour découvrir le savoir-faire ancestral de la cuisine du sud de la France- Rencontre avec des exploitants passionnés- Découverte de villes culturelles connues à l’échelle internationale.

L’Authentique Clarée : Les raquettes aux pieds

Une vallée préservée et authentique, un accompagnateur raquettes spécialement dédié durant tout le séjour et un hébergement chaleureux et respectueux de l’environnement.



Imaginez une vallée alpine grandiose et sans remontées mécaniques…Des villages aux maisons traditionnelles et toits de bois… Déesse Incoming vous propose un véritable retour aux sources dans la plus septentrionale des vallées des Alpes du Sud.

→ En savoir plus

Une vallée préservée et authentique, unspécialement dédié durant tout le séjour et unImaginez une vallée alpine grandiose et sans remontées mécaniques…Des villages aux maisons traditionnelles et toits de bois… Déesse Incoming vous propose un véritable retour aux sources dans la plus septentrionale des vallées des Alpes du Sud.

Découverte du Land Art

Nous vous proposons un séjour insolite et exclusif afin de découvrir les œuvres de certains de ces artistes et ce, d’une façon très originale : deux Refuges d’Art sont aménagés pour accueillir les randonneurs le temps d’une nuit. Le confort est rustique mais l’expérience de passer la nuit en pleine nature est unique ! Nous progressons à pied au cœur de paysages grandioses, étonnants par leurs géologies et leurs esthétismes sur des chemins sans difficulté particulière.



Points forts :

- Découverte du Land Art in situ

- Les marches d’approche, la faune et la flore

- Les nuits en gîte de charme

→ En savoir plus Nous vous proposons unafin de découvrir les œuvres de certains de ces artistes et ce, d’une façon très originale :sont aménagés pour accueillir les randonneurs le temps d’une nuit. Le confort est rustique mais l’expérience de passer la nuit en pleine nature est unique ! Nous progressons à pied au cœur de paysages grandioses, étonnants par leurs géologies et leurs esthétismes sur des chemins sans difficulté particulière.- Découverte du Land Art in situ- Les marches d’approche, la faune et la flore- Les nuits en gîte de charme



Horaires : 09h à 19h

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Sandrine EYRAUD-MASSOT

Responsable

contact@deessevoyages.com

Tel : +33 (0)4 92 54 95 26

Mobile : +33 (0)6 33 28 08 78



Marie MONTABONE

marie@deessevoyages.com



Caroline LEYZOUR

caroline@deessevoyages.com



Site web : www.deesseincoming.com



09h à 19hDu lundi au samediFrançais - AnglaisSandrine EYRAUD-MASSOTResponsableTel : +33 (0)4 92 54 95 26Mobile : +33 (0)6 33 28 08 78Marie MONTABONECaroline LEYZOUR

Lu 111 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Active Road ColorGroüp Experience