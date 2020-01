Démarche éco-responsable : Gîtes de France accélère pour les clients et les propriétaires

TourMaG - Comment les Gîtes de France les aident à passer le cap ?



Serge Mézin : Notre rôle c’est d’être en soutien, en sensibilisant les adhérents. Dans ce cadre, notre travail c’est d’accompagner les propriétaires. Déceler les problématiques et les aider à creuser.



Par exemple, le handicap visuel ça n’est pas compliqué à prendre en compte. Pour les établissements situés en rez-de-chaussée, on invite à aménager l’accueil de personnes à mobilité réduite.



De fil en aiguille on les aide à mettre en place leurs évolutions. C’est aussi valable pour les activités, l’accueil, la prise en compte de la faune et la flore, des systèmes simples pour se passer de climatisation ou utiliser moins d’énergies fossiles...



On les reçoit individuellement, on personnalise la formation, on discute, on est attentif à leurs problèmes… On prend un peu de temps avec eux, on est dans la convivialité, on laisse un peu les ordinateurs de côté et on échange un moment. Cette démarche leur fait du bien et à nous aussi.



Les adhérents, ce sont aussi nos clients, ils paient une cotisation. On doit les aider, les écouter et échanger avec eux. L’accueil, c’est notre valeur ajoutée : on leur demande d'en tenir compte, et on le fait nous aussi avec eux. Et on passe de très bons moments !