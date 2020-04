Denis Bouad a été élu Vice-président du Comité Régional du Tourisme Occitanie

Denis Bouad est le nouveau vice-président du Comité Régional du Tourisme Occitanie. Il a été élu lors du conseil d'administration du 23 avril 2020.



Denis Bouad est Président du Département du Gard. Il rappelle que le secteur du tourisme dans le Gard représente 13% du PIB du département, un chiffre d’affaire de 970 millions d’euros et 16 000 emplois directs et indirects.



« Dans la continuité de mon engagement pour le développement concerté et partagé de l’économie touristique gardoise, je suis ravi de m’investir au niveau régional, aux côtés du nouveau Président du Comité Régional du Tourisme, Vincent Garel, et de la Présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, pour poursuivre les synergies et les mutualisations indispensables pour ce secteur.



Par la gouvernance partagée que nous avons mise en place en octobre dernier au sein de Gard Tourisme, réunissant autour de la table les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) et les communes classées, j’ai souhaité donner une nouvelle impulsion au tourisme départemental et lui apporter les conditions structurelles et financières nécessaires pour poursuivre cet essor dans un environnement concurrentiel démultiplié. » a-t-il déclaré.