Départs voyages à forfait : le SETO met à jour ses recommandations pour l'été

Le SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating) a fait un point sur les départs à venir cet été.



Comme il le rappelle " l’Union Européenne et les Etats Membres évaluent périodiquement la situation et mettent à jour la liste des pays pour lesquels les ressortissants sont autorisés à voyager dans l’Espace Schengen ".



Selon la réciprocité s’appliquant sur ces destinations à l’égard des ressortissants français, le SETO , recommande ainsi à ses membres pour les voyages à forfait :



Le maintien des départs à compter du 1er août "dans le respect des éventuels protocoles sanitaires imposés pour accéder à ces territoires pour : La France, les destinations de l’Espace Schengen, le Royaume Uni et les territoires non européens de la France c’est-à-dire les DROM-COM.



Il préconise également la reprise des départs pour les destinations dont les conditions sanitaires le permettent et autorisant aux ressortissants français l’entrée sur leur territoire.