Destination Vignobles prendra ses quartiers à Aix-en-Provence en octobre

La crise sanitaire aura privé les acteurs-clés de l’œnotourisme français et les professionnels de la distribution internationale de la manifestation Destination Vignobles, qui permet de programmer les circuits et les séjours des visiteurs étrangers, mais aussi français, autourqui parcourent le territoire.L’ancêtre de ces routes, la Route des Vins d’Alsace , célèbre d’ailleurs l’an prochain ses 70 ans bien gaillards. C’est dire que la consommation touristique sans modération conserve et développe les activités œnotouristiques.En accueillant cettepermettra de montrer aux opérateurs étrangers, et français, invités, que l’offre touristique autour du vin a bien évolué avec un accent particulier autour des notionsL’œnotourisme a pour particularité non négligeable de contribuer à la diffusion des visiteurs le long de circuits moins fréquentés que les littoraux et d’apporter uneaux propositions.L’œnotourisme est aujourd’hui l’une des filières les plus dynamiques du tourisme français, pratiqué par environ