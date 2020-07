Djocatravel lance Rategreen, un système de notation RSE du voyage

« Faire de Rategreen le nouveau Yuka* du voyage » : telle est l’ambition de son créateur Eric Estegassy, Président du groupe Djocatravel (Manor).



Rategreen est une solution qui permet aux entreprises et aux voyageurs d'évaluer l'impact RSE (responsabilité sociale des entreprises) d'un voyage grâce à un système de notation standardisé.



La note délivrée s'appuie sur un référentiel RSE élaboré par AFNOR Certification qui porte sur l’ensemble des critères de la RSE, regroupés en 5 thèmes : environnement, vision et gouvernance, RH et aspects sociaux, clients voyageurs, ancrage territorial.



" Concrètement chaque partenaire : compagnies aériennes, hôteliers, voyagistes... va remplir un formulaire qui permettra d'obtenir une note structurelle, statique qui sera complétée par une notre dynamique liée à la nature du voyage : un trajet Paris - New York ou un vol + hôtel à Amsterdam " explique Eric Estegassy le fondateur de Rategreen.



Fort des 1,7 million d'hôtels connectés à sa centrale hôtelière, Djocatravel s'est assuré du soutien des hébergeurs mais également des autres acteurs de la chaîne voyage : transporteurs et voyagistes entre autres.