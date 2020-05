Dom-TOM : les entreprises du FEDOM tirent la sonnette d'alarme sur la situation

Dans sa dernière Lettre hebdomadaire du 25 mai, la FEDOM (Fédération des entreprises d'Outre-mer, n'y va pas de main morte.



Elle se félicite de la décision du 2e tour des élections municipales qui aura lieu le 28 juin prochain, sous réserve d’une réévaluation de la situation sanitaire par le Conseil scientifique 15 jours avant la date prévue.



"C’est une bonne nouvelle pour tous les chantiers qui ne peuvent démarrer qu’avec une nouvelle équipe élue, et nous espérons que ces nouveaux élus auront à cœur de relancer l’activité économique via la commande publique. (...)"



En revanche, "Il est en effet difficile de comprendre l’attitude de certains, arc-boutés contre la venue de touristes qui est pourtant la seule issue à la plus grande crise que traverse l’industrie du tourisme outre-mer.



Que l’on ne se méprenne pas. Personne ne demande aux élus de s’engager sur la venue de touristes – affinitaires ou non – sans garantie sanitaire.



Ce serait purement irresponsable et ni la FEDOM, ni les professionnels du secteur ne le demandent.



Mais maintenir une position fermée voire hostile à toute solution pourtant sanitairement prouvée – telle que la mise en place, à l’instar de ce que les Iles Canaries vont expérimenter prochainement* -d’un passeport santé numérique prévoyant autant de tests que de besoin, la désinfection des avions, la mise à disposition de masques etc. – est tout aussi incompréhensible qu’irresponsable, quand on sait le nombre d’emplois directs et indirects concernés par ce secteur.