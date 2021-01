Dominique Marcel (CDA) devient Président de l’Alliance France Tourisme

Inspecteur général des finances, Dominique Marcel est titulaire d’un DEA de sciences économiques et diplômé de l’IEP de Paris. Nommé Administrateur civil à la Direction du Trésor à sa sortie de l’ENA en 1983, il exerce des fonctions de conseiller au sein de différents cabinets ministériels.



En 1995, il devient sous-Directeur chargé de l’épargne, de la prévoyance et des marchés financiers à la Direction du Trésor. En 1997, il est nommé Directeur de cabinet de la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité, puis en 2000, Directeur adjoint au cabinet du Premier Ministre. Il rejoint le groupe Caisse des Dépôts (CDC) en novembre 2003 en qualité de Directeur des finances et de la stratégie. Il est au cours de ce mandat, Administrateur d’entreprises comme ACCOR, DEXIA ou encore CNP Assurances.



Président du Conseil de surveillance et du Comité de la stratégie de la Compagnie des Alpes depuis 2005, il prend la fonction de Président du Directoire en octobre 2008 puis de Président-Directeur général en mars 2009. En octobre 2014, Dominique Marcel s’est vu confier en outre par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, la responsabilité du pilotage et de l’animation de l’ensemble des actions du groupe Caisse des Dépôts dans le secteur du Tourisme jusqu’en 2016.