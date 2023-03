Dordogne : le Gouffre de Padirac fait la part belle aux aventuriers en 2023

J’ai imaginé que nos visiteurs pouvaient repartir du Gouffre de Padirac avec un témoignage choisi de leur passage chez nous, qu’ils pouvaient continuer l’aventure par la lecture et ainsi s’identifier à tous ces héros qui me font fantasmer.



Aujourd’hui nous vivons dans un monde qui suscite interdits et frustrations, pourtant certains bravent le danger et l’ordre établi pour vivre leurs rêves jusqu’au bout, jusqu’au dépassement de soi

N’arrêtons jamais d’explorer

L’exploration est au cœur de l’univers du Gouffre de Padirac. Désormais, les visiteurs de ce lieu unique au monde pourront prolonger l’expérience enpour s’imprégner des histoires d’aventuriers extraordinaires.Une sélection d’ouvrages sera proposée issue des catalogues des Éditions Paulsen-Guérin ou Artaud, ou d’autres maisons d’édition disposant de départements spécialisés dans les récits d’aventure.Cette idée a germé dans l’esprit de Laetitia de Ménibus-Gravier, P-DG de la Société d’exploitation du Gouffre de Padirac, passionnée de littérature et fascinée par les exploits des héros tels queet tant d’autres, ces alpinistes ou navigateurs de génie ; sans oublier Edouard-Alfred Martel le découvreur du Gouffre de Padirac.».Edouard-Alfred Martel avait déclaré «».