EDV Centre-Ouest : Yvon Peltanche (Eden Tour) nouveau président

Lors de l’Assemblée Générale Régionale, qui s’est tenue le 11 février 2020 dernier à Angers, que les adhérents présents ont élu le nouveau Conseil d’Administration des EdV Centre-Ouest.



A cette occasion, Yvon Peltanche a été élu président.



Les autres membres du conseil d'administration sont : Sylvie Bidaut-Girard (Saint-Cyr Voyages – 37), Ghislain Chaigne (Objectif Séjours – 85), Sylvie Dzizmédian (Touraine Voyages - 37), Éric Decelle (Transazur – 86), Quentin Rouillard (Voyages Rouillard – 22), Pierre Doucet (Terre d’Ailleurs – 36), Laurent Duret (Missae – 87), Julien Hamon (Groupe Le Vacon – 22), Fabienne Houdayer (Val de Loire Tourisme – 37), Bénédicte Lebrun (BLB Tourisme – 56), Patrick Malenfant (Préférence Voyages – 44), Yvon Peltanche (Edentour - 44), Renan Calarnou (Voyel – 85), William Lahaye (westeurobikes – 44) et Bruno Rouault (Le Monde Ailleurs- 85).



Le Centre-Ouest étant vaste (22 départements), le nouveau Conseil d’Administration a souhaité également nommé quatre vice-présidents : Bénédicte Lebrun pour la Bretagne, Julien Hamon pour les Pays de Loire, Éric Decelle pour le Poitou-Charentes et le Limousin et Pierre Doucet pour le Centre - Val de Loire.