EF Education, candidate aux Césars du Voyage Responsable

Avec Hello Zero, l'objectif est double : présenter un bilan carbone négatif, chaque année, à partir de 2021 et, à terme, atteindre la neutralité carbone, en éliminant l'intégralité de celui émis jusqu'à lors, directement ou indirectement, en association avec ses programmes, depuis la création d'EF en 1965.



La première étape de ce programme est l'initiative EF Forest.



Au cours de la première année de l'initiative EF Forest, le réseau plantera des arbres avec Eden Reforestation Projects, organisation à but non lucratif qui engage les communautés locales à planter, entretenir et protéger des zones précédemment déboisées au Kenya, à Madagascar et au Mozambique, sélectionnant ainsi dans chaque pays le site destiné à devenir une forêt EF que l'entreprise parraine et finance.



Eden plantera 3 millions d'arbres en notre nom en 2021 et l'effort s'intensifiera, au fil du temps, à mesure que le nombre de partenaires et d'emplacements augmenteront.



EF Forests créera un impact environnemental à long terme, privilégiant ainsi les arbres d'espèces indigènes capables de résister aux facteurs de stress écologiques, de présenter des avantages écosystémiques (tels que la régulation des sédiments et la protection contre les tempêtes) et de piéger le carbone à des taux élevés.



Les mangroves par exemple, sont des arbres robustes qui prospèrent dans les zones côtières boueuses, souvent durement frappées par les tempêtes. Chaque mangrove élimine environ 12,3 kilogrammes (27 livres) de carbone, chaque année, ou environ 308 kilogrammes (680 livres) au cours de sa durée de vie.







D'autres initiatives sont prises pour atteindre l'objectif Hello Zero, notamment le passage aux matériaux recyclés pour les sacs à dos emblématiques d'EF ; la réduction accrue des déchets dans les bureaux et les écoles ; l'amélioration des opérations et de la chaîne d'approvisionnement pour réduire les émissions de carbone ; et des programmes et des expériences éducatifs axés sur la durabilité.



Pour Erik Lindarang, "Notre engagement Hello Zero en faveur de la neutralité carbone complète nos engagements de voyage responsable EF, y compris notre engagement historique envers le bien-être animal et notre collaboration avec World Animal Protection."



La EF Green Team a été mise en place à l'initiative de quelques salariés EF passionnés par le développement durable.



Elle a imaginé une campagne de sensibilisation dans le but d'inspirer des habitudes respectueuses de l'environnement auprès des participants et des salariés et au-delà de chaque bureau et campus EF à travers le monde.