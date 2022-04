EasyJet, les actualités et informations clés de l'entreprise

a été fondée enpar l'homme d'affairesqui est chypriote grec. Pour effectuer ses déplacements entre Londres et Luton, il louait deux Boeing 737- 200. En 1996, Stelios Haji-loannou a acquis le premier avion EasyJet et une première ligne internationale en direction d'Amsterdam. Il a obtenu un certificat d'opérateur aérien l'année suivante.En 1998, cette entreprise rachète 40 % de la compagnie aérienne TEA Base. Elle lui donne le nom d'EasyJet Suisse. Deux ans plus tard, EasyJet fait son entrée à la Bourse de Londres. En 2002, elle ouvre une base à l'aéroport de Londres-Gatwick. La même année, elle rachète une compagnie aérienne concurrente nommée GoFly. L'entreprise a commencé progressivement à s'implanter en Allemagne, en Espagne, en Italie et en France entre 2003 et 2007.En 2013, EasyJet lance sa 100ᵉ route avec l'aéroport de Londres-Gatwick. Toujours dans la même année, elle acquiert quelques créneaux de vol vendus par Flybe à 25 millions de livres sterling. L'année suivante, elle va au-delà des 700 lignes de liaison qui relient l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. En 2017, la compagnie aérienne britannique annonce son implantation en Autriche pour ses opérations.Un nouveau siège européen est donc inauguré dans ce pays. En 2018, EasyJet annonce la conception d'un modèle d'appareil en ligne. Il vole en 2019 pour la première fois. Toutefois, il n'effectue pas un vol commercial. Aujourd'hui, EasyJet occupe la deuxième place parmi les compagnies aériennes qui enregistrent un grand nombre de passagers.Dans le classement français, elle se trouve juste derrière Air France. EasyJet possède une trentaine de bases en Europe actuellement. Il s'agit d'un progrès significatif pour une jeune compagnie qu'il est nécessaire de souligner. Depuis sa création à ce jour, elle demeure ponctuelle. Elle accuse très rarement de légers retards.