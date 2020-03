Ecosse, entre histoire et grands espaces

Spontanément, l'Ecosse a tout pour séduire le visiteur français. Sa nature sauvage et préservée offre des panoramas à couper le souffle et des balades revigorantes. Son caractère rebelle et sensible se conjugue avec des traditions vivaces et des lieux chargés d'histoire. Si des légendes héroïques ou terrifiantes hantent quelques-uns de ses 3.000 châteaux, la route du whisky donne l'occasion de goûter à d'autres sensations quand les films et séries peuvent inspirer un itinéraire à travers des paysages uniques. Et pourquoi pas commencer par un court séjour à Édimbourg ou Glasgow ?

Rédigé par Sidonie Tabard le Mercredi 11 Mars 2020

Terre de traditions

Du printemps à la fin de l’été, il faut voir les Highlands Games, ces impressionnants jeux de force où de grands costauds tirent sur une corde ou bien lancent un tronc d’arbre. Les kilts (jupe portefeuille) qu’ils portent ainsi que leurs enfants et leurs supporters constituent une initiation à la société écossaise. Le vêtement dont on trouve trace dès le 16e siècle dans les Highlands est fabriqué dans un tartan (tissu de laine à carreaux) propre à chaque clan. Au cours des jeux, les clans continuent de s’affronter à travers des hommes arborant ainsi fièrement leurs couleurs.



Du printemps à la fin de l'été, il faut voir les Highlands Games, ces impressionnants jeux de force où de grands costauds tirent sur une corde ou bien lancent un tronc d'arbre. Les kilts (jupe portefeuille) qu'ils portent ainsi que leurs enfants et leurs supporters constituent une initiation à la société écossaise. Le vêtement dont on trouve trace dès le 16e siècle dans les Highlands est fabriqué dans un tartan (tissu de laine à carreaux) propre à chaque clan. Au cours des jeux, les clans continuent de s'affronter à travers des hommes arborant ainsi fièrement leurs couleurs.

L'identité écossaise se joue aussi en musique. Entraînante et dansante quand elle s'accompagne d'un violon, la cornemuse est présente partout, dans un ceilidh (bal), dans un pub, dans les rues d'Édimbourg ou de Glasgow... L'ancienne ville industrielle abrite d'ailleurs le National Piping Center, un musée consacré à cet instrument emblématique. D'autres genres musicaux (pop rock, rock indé, etc.) nourrissent une riche scène musicale à Glasgow distinguée « ville créative de musique » par l'Unesco. Réputée pour sa population accueillante, l'Ecosse prend plaisir à faire vivre son folklore et à le partager.

Terre d’histoire(s) Si l’Ecosse doit son nom au peuple barbare des Scots, on trouve la trace d’un peuplement plus ancien à travers plusieurs sites néolithiques comme Skara Brae dans les Orcades. Par la suite, de révoltes en batailles, l’histoire écossaise s’écrit dans la résistance à un envahisseur. Le mur d’Hadrien comme les vestiges du mur d’Antonin classés à l’Unesco en témoignent. Dressés par les Romains, ils tracent une double frontière de pierres avec l’Angleterre. Si les noms de William Wallace et de Robert Bruce champions de l’indépendance écossaise au Moyen-Age résonnent encore à Stirling, Aberdeen, Dunfermline ou Bannockburn, les récits des terribles batailles du XVIIe siècle nourrissent les histoires de revenants à Glencoe ou Culloden. Tandis qu’à Dunrobin, Dunottar ou Culzean, c’est l’esprit d’une Dame blanche, ou grise, qui viendrait hanter le château... Car en Ecosse, les légendes et autres manifestations surnaturelles s’inscrivent dans la découverte du pays et même de sa capitale, Édimbourg, aux mystérieux souterrains.

Paysages et nature Sur la carte de la Grande-Bretagne, l’Ecosse paraît tourner le dos à ses cousins irlandais pour se dresser entre océan Atlantique et mer du Nord. Borné au nord-ouest par l’arc que forment les îles Hébrides, le territoire se prolonge vers le nord-est avec les îles Orcades et Shetlands (celles des fameux poneys).



L’Ecosse compte 78 772 Km2 pour 5,44 millions d’habitants (chiffres NRS - avril 2019). A l’échelle de la France, on peut la comparer avec l’Occitanie ou la Nouvelle Aquitaine. Mais le paysage écossais est tout autre : landes et tourbières alternent avec des forêts de bouleaux, de pins et des fougères. Des tetras lyres aux cerfs élaphes en passant par les écureuils roux, il n’est pas rare de pouvoir observer la faune locale.

Les parcs nationaux des Cairngorms et des Trossachs constituent pour cela des sites idéals. Un relief de collines et de moyenne montagne aux sommets (munros) enneigés en hiver sculpte la campagne écossaise. Le plus haut, Ben Nevis, culmine à 1345 mètres. De longues vallées (glens) enserrent des lacs (lochs) célèbres pour leurs paysages spectaculaires (loch Maree, loch Tay, loch Coruisk…) ou leur monstre légendaire (loch Ness).

Plus de 30 000 lochs (grands lacs) et lochans (petits lacs) parsèment le pays de leur scintillement. De Glasgow, on pourra admirer le loch Katrine en 1h30 tandis que le loch Leven n’est qu’à 45 minutes d’Édimbourg. Dans l’ouest des Highlands, d’autres lochs (bras de mer) creusent les côtes à la façon de fjords tandis que des plages de sable blanc comme Balnakeil ou, dans les Hébrides, Luskentyre (île de Harris) bordent une eau turquoise à 14°C en été.

Terre gastronomique Atout majeur de la destination Ecosse, la diversité des paysages trouve son équivalent dans la production de whisky . Plus de 120 distilleries (Glen Scotia, Dalwhinnie, Lagavullin, Lindores Abbey, etc.) dévoilent une partie de leur secret à l’occasion de visites-dégustations. Fumé, tourbé, sec, fleuri, salé… les saveurs du single malt varient en fonction de la région de fabrication (Campbeltown, Highlands, Islay, Lowlands, Speyside) et peuvent surprendre. La boisson nationale écossaise est consommée et exportée dans le monde entier !

Sur la route du Whisky, dans la vallée de la Speyside, le visiteur pourra découvrir le travail artisanal du tonnelier Speyside Cooperage et des marques de renom telles Glenlivet ou Glenfiddich.



Il faudra veiller à bien calculer les étapes et les temps de repos… D’autant qu’on le sait moins mais l’Ecosse compte également une cinquantaine de distilleries de gin (Crafty Distillery, Eden Mill, Persie Distillery…) qui représentent 70% de la production britannique ainsi que 70 brasseries qui se visitent ! De la classique Tennents à la récente Brewdog, les marques écossaises ont de qui tenir : l’histoire de la bière dans la région remonte… à 5000 ans.



Sur le plan culinaire, le voyageur aura de quoi être agréablement surpris. Il pourra se régaler de LA spécialité écossaise, le haggis (panse de brebis farcie), et d’une viande de très grande qualité, le bœuf Angus ou du boudin noir de Stornoway. Pays côtier, l’Ecosse garantit un large choix de fruits de mer (huitres, crabes, langoustines…) et de saumon (frais, mariné ou fumé) ainsi que des spécialités locales de poissons fumés, haddock et Arbroath Smokies.

Terre littéraire et de cinéma Les paysages époustouflants de l’Ecosse accueillent des productions cinématographiques hollywoodiennes depuis des décennies. Tous les genres (action, comédie, science-fiction, dessin animé, etc.) y trouvent des lieux propices à illustrer les aventures de leurs héros.



La région des Highlands et l’île de Skye servent régulièrement de cadre pour des scènes requérant un décor impressionnant (Skyfall, 47Ronin) ou pour le tournage de films et de séries télévisées sur des personnages écossais (Braveheart, Rob Roy, Mary Stuart, Highlander…) historiques ou fictifs. Récemment, les quatre saisons d’Outlander ont connu un tel succès que des visites et même un itinéraire de 12 jours sont proposés à travers le Perthshire, le Fife et les Highlands sur les pas de Claire Beauchamp et Jamie Fraser McKenzie.



Quant au phénomène Harry Potter, la série de huit films a retrouvé naturellement des sites qui avaient inspiré l’écriture de JK Rowling, comme le viaduc de Glenfinnan et son train à vapeur ou les ruelles d’Édimbourg. Car l’auteure de la saga a vécu dans la capitale écossaise désignée « ville créative de la Littérature » par l’Unesco. Aura-t-elle une place au Musée des écrivains de la ville au côté de Walter Scott et Robert Louis Stevenson ?

City break + Édimbourg et Glasgow proposent une offre culturelle riche à environ 2h de Paris ou de Lyon. Les deux cités peuvent aussi se targuer de partager une ambiance chaleureuse avec les voyageurs. Si la capitale met en avant les monuments de la vieille ville classée Unesco (château, palais de Holyroodhouse, Musée national d’Écosse…), la ville verte de l’Ouest valorise ses jardins, son métro, ses musées et son architecture. Les œuvres de l’architecte et designer Charles Rennie Mackintosh comme dans la House for an Art Lover, le Willow Tea Rooms et même la Nécropole sont autant de témoignages de l’école de Glasgow. La cité recèle également quantité de trésors à découvrir comme le musée d’art de Kelvingrove, le musée Hunterian, les cloîtres de l’Université de Glasgow, etc.



City break + 

Édimbourg et Glasgow proposent une offre culturelle riche à environ 2h de Paris ou de Lyon. Les deux cités peuvent aussi se targuer de partager une ambiance chaleureuse avec les voyageurs. Si la capitale met en avant les monuments de la vieille ville classée Unesco (château, palais de Holyroodhouse, Musée national d'Écosse…), la ville verte de l'Ouest valorise ses jardins, son métro, ses musées et son architecture. Les œuvres de l'architecte et designer Charles Rennie Mackintosh comme dans la House for an Art Lover, le Willow Tea Rooms et même la Nécropole sont autant de témoignages de l'école de Glasgow. La cité recèle également quantité de trésors à découvrir comme le musée d'art de Kelvingrove, le musée Hunterian, les cloîtres de l'Université de Glasgow, etc.

Choisir un city break à Glasgow ou à Édimbourg donne aussi la possibilité d'un avant-goût de la nature écossaise. Une excursion d'une journée dans la région des Scottish Borders depuis la capitale sera par exemple l'occasion de voir des paysages pittoresques vallonnés et une curiosité comme la chapelle de Rosslyn. Alors qu'à North Berwick, en moins d'une heure de route ou de train, on aura un charmant port de plaisance et de jolis parcours de golf avec vue sur la mer. Dans la région du Fife, les petites villes côtières de St Andrews (célèbre pour son golf historique) et Anstruther valent le détour. On pourra aussi tester une balade en bateau dans l'estuaire (firth) du Forth à une quinzaine de kilomètres d'Édimbourg. Sur la côte Ouest, depuis Glasgow, la nature se déploie en grand dans le parc national du Loch Lomond & des Trossachs ou sur l'île d'Arran accessible en car-ferry. Une excursion à Stirling (30 minutes en train ou en voiture) offre une plongée dans l'histoire écossaise. En passant par Falkirk, c'est l'occasion de voir deux constructions géantes, les Kelpies, sculptures de têtes de cheval, et la Falkirk Wheel, ingénieux procédé pour relier deux canaux. En allant plus au sud, on pourra visiter l'intéressant village de New Lanark classé au patrimoine mondial par l'Unesco ou pousser jusqu'à la région du Dumfries & Galloway… à condition de prolonger un peu le séjour.

