Edeis propose une première mondiale au Théâtre antique d’Orange

Le Théâtre antique d’Orange est certainement l’un des plus beaux héritages de la Rome Impériale. Témoignage exceptionnel de l’Antiquité, il est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco et constitue le théâtre le mieux conservé d’Europe.



Il doit surtout sa renommée à son magnifique mur de scène, étonnamment préservé et unique

dans le monde occidental. Les plus grands artistes lyriques mais aussi de toutes les sensibilités musicales jusqu’au rock montent sur la célèbre scène pour livrer leur plus belle performance.



Pour mémoire, depuis 2016, Edeis travaille avec les territoires pour leur proposer une « boîte à outils » globale, allant de l’ingénierie à la gestion d’infrastructures.



En 2020, Edeis crée un pôle dédié à la Culture et au Patrimoine et gagne plusieurs appels d’offre décisifs comme la gestion des arènes de de Nîmes ou deu Petit Train de la Mure, ainsi que la gestion du Théâtre antique et de son Arc de triomphe, ainsi que le Musée d’art et d’histoire.