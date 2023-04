Egencia mise sur les PME pour poursuivre sa croissance 🔑

Nous sommes attentifs aux tendances du marché. Nous avons envie de poursuivre notre croissance et considérons différentes structures de pricing. Plusieurs options existent. Tout ce qui permet de simplifier la structure tarifaire, d’améliorer la proposition de valeur pour nos prospects et nos clients on le considère et le teste. Quand ça fonctionne, on le déploie.



Nous avons déployé une suite d’API pour permettre aux clients d’interconnecter le business travel avec leur système RH, leur système de gestion des dépenses, leurs moyens de paiement… Nous avons développé une plateforme pour les développeurs. Ça fait partie du business model, des choses vers lesquelles il faut aller.



Aujourd’hui, nous sommes sur un modèle au transaction fee. Nous testons le price per trip.



Il faut voir le pricing model comme un élément clé de la proposition de valeur. Ça passe par une segmentation forte. Notre approche est d’appliquer le modèle le plus pertinent à chaque marché.

Au niveau monde, une augmentation de la demande et de l’offre est attendue. Nous tablons sur une forte croissance du marché des SME qui a un gros potentiel.



L’ambition est de s’inscrire dans la continuité, de continuer à gagner des parts de marché, notamment sur le marché Français qui est notre plus gros marché et améliorer la rétention des clients.



Nous voulons poursuivre et accélérer notre croissance à deux chiffres et renforcer les synergies entre GBT et Egencia.



Notre feuille de route pour 2023 passe par l’innovation permanente et une clarification de l’offre sur chaque segment de marché.