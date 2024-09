Egypt Nile Cruises devient ENC Travel et ouvre 3 nouvelles destinations

● Nouvelle Dahabyia pour nos croisières de charme sur le Nil

Nous avons inauguré en octobre 2023 notre dahabyia Queen Tyi IV, qui est composée essentiellement de suites, avec 8 suites avec fenêtre et balcon et 2 suites avec terrasse privée, et dispose à bord d’un jacuzzi, pour encore plus de détente.



Cette année, nous accueillerons notre Dahabyia Queen Tyi V qui est en construction et qui sera inaugurée le 21 décembre. Dotée d’une architecture plus moderne et comportant 12 cabines dont 4 suites, elle sera plus luxueuse que nos autres Dahabyia, et alliera comme pour ces dernières, confort et expérience authentique, ambiance chaleureuse et intimiste, et un personnel aux petits soins.



● Ouverture sur de nouvelles destinations !

Spécialiste d’Egypte des années durant, et fort d’une riche expérience, nous avons souhaité étendre cette dernière et élargir nos horizons, nous avons donc décidé d’offrir un choix de nouvelles destinations en plus de l’Egypte et de la Jordanie, en restant fidèles à l’essence fondatrice de notre Tour opérateur, à savoir le voyage culturel. En effet, proposer à nos clients des voyages riches en culture historique, culture archéologique, nature et en expériences humaines marquées par un côté authentique et typique, a toujours été la base de nos produits et au centre de nos objectifs.



Notre choix s’est donc naturellement porté sur, Le Pérou, la Bolivie et l’inde qui ne déroge pas à cette règle.