Emirates augmente ses capacités entre Dubaï et Brisbane

Alors que l'Australie a assoupli ses conditions d'entrée, Emirates a décidé de rétablir ses pleines capacités vers Brisbane au départ de Dubaï, pour les passagers entièrement vaccinés qui répondent aux critères d'admissibilité.



Le vol EK430 entre Dubaï et Brisbane sera assuré en Boeing 777-300ER avec une capacité de 350 passagers, en configuration à trois classes, à raison de cinq vols par semaine, à compter du 1er janvier 2022, avec une possible intensification en fonction de la demande.



À Brisbane, les voyageurs internationaux éligibles ne seront plus soumis à une quarantaine dans des établissements désignés par l'État et pourront désormais s'isoler chez eux, en respectant les exigences stipulées par le gouvernement du Queensland.