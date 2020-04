Emirates renforce ses mesures de sécurité pour ses clients

Emirates renforce ses mesures de précaution à l'aéroport et à bord de ses avions compte tenu de la crise liée à l'épidémie de coronavirus.



Tous les membres du personnel de cabine, les agents d'embarquement et le personnel au sol en contact direct avec les passagers porteront désormais un équipement de protection individuelle (EPI), qui comprend une blouse de protection jetable portée par-dessus leur uniforme, et une visière de sécurité, en plus des masques et des gants déjà fournis.



À l'aéroport international de Dubaï, les gants et les masques sont obligatoires pour tous les clients et employés. Des scanners thermiques vérifient la température de tous les passagers et employés qui entrent dans l'aéroport.



Des indicateurs de distanciation sociale ont également été placés au sol et dans les zones d'attente pour aider les voyageurs à maintenir un espace adéquat lors de leur enregistrement et de leur embarquement.



L'équipe de l'aéroport a aussi installé des barrières de protection à chaque comptoir d'enregistrement afin de fournir des mesures de sécurité supplémentaires aux passagers et employés lors de leurs interactions.



À bord des vols, les sièges sont pré-attribués, des sièges vacants étant placés entre les passagers seuls ou les familles afin de respecter les principes de distanciation sociale.



La compagnie a également adapté ses services à bord pour des raisons de santé et de sécurité.