Emirates volera de nouveau vers Paris en A380

La compagnie Emirates a annoncé que l'A380 desservira à nouveau Paris et Londres Heathrow à partir du 15 juillet.



Pour rappel, la compagnie dessert quotidiennement Paris et Dubaï en B777 et des fréquences supplémentaires seront programmées courant juillet.



La compagnie a par ailleurs annoncé qu'elle assurera des vols pour les voyageurs à destination de Dhaka (à partir du 24 juin) et de Munich (à partir du 15 juillet) : deux nouvelles dessertes qui s’ajoutent ainsi à son réseau.



Les vols vers Dhaka et Munich seront assurés en Boeing 777-300ER.



Pour rappel, l'émirat de Dubaï ouvrira de nouveau ses portes aux touristes à partir du 7 juillet.