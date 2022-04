Emmanuel Macron réélu… et le tourisme dans tout ça ? 🔑

Une bonne partie de la France a poussé un ouf de soulagement ce soir à l’annonce des résultats au JT de 20 heures.



Certes, les pronostics n’étaient guère favorables à Marine Le Pen, mais ce genre de match n’est jamais gagné jusqu’au coup de sifflet final.



Surtout que la France, totalement en vacances (pour notre plus grand bonheur), a souvent privilégié l’évasion au devoir de vote, si l’on en croit, cette fois encore, le verdict des urnes.



Oui, car nos compatriotes votent de moins en moins avec les mains et de plus en plus avec les pieds.Ils choisissent d’éliminer plutôt que d’élire.

Cette fois-ci, ils ont encore voté contre, tout contre… car malgré le dégoût croissant que leur inspire la politique et ses combines, ils ont encore, quoi qu’on en dise, le discernement nécessaire pour ne pas se tirer un balle dans le pied.