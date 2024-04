En Normandie, la saison des croisières s’annonce record

A Honfleur, 48 huit escales sont programmées dont neuf inaugurales (Viking Sky, 3 mai ; Viking Neptune, 6 mai ; World Navigatorn, 14 mai ; Viking Mars, 20 mai ; SH Vega, 23 mai ; Seven Seas Mariner, 6 juillet ; Seven Seas Splendor, 10 août ; Azamara Onward, 7 septembre ; Hanseatic Spirit, 13 octobre).



Le mois de mai va être très actif sur les quais en Seine avec douze navires attendus, soit le quart du total annuel. La cité balnéaire du Calvados va également célébrer le retour de l’Asuka II attendu le 16 mai.



Ce paquebot japonais n’est plus venu à Honfleur depuis la saison 2011. Ce navire haut de gamme de la compagnie Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) avait fêté ses 20 ans de tour du monde au mois de mai 2015 à Rouen.



Le terminal croisières de Rouen va accueillir cette année 12 paquebots. Le premier à accoster rive droite a été le Seabourn Venture, mardi 9 avril, pour une escale de 2 jours.



Outre le Seabourn Venture, le quai rénové et agrandi du terminal croisières rouennais va recevoir pour la première fois le Silver Dawn (11 mai), le Star Pride (27 mai), l’Azamara Onward (4 septembre), le Crystal Symphony (22 septembre) ; l’Hanseatic Nature (28 septembre) et le Sirena (14 octobre).