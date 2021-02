Escapades urbaines en Auvergne-Rhône-Alpes !

Saint-é

Visiter, c’est vivre en permanence une expérience, voire une expérimentation du design. Ce dernier est au cœur de l’architecture, de l’aménagement du territoire, mais surtout au cœur des initiatives locales qui fleurissent et se co-construisent dans les nombreux lieux collaboratifs.Saint-Etienne vous invite à ouvrir votre esprit. La ville se réinvente, ça se ressent et ça se voit. Au gré de flâneries design & créatives, on s'imprègne de l'état d'esprit stéphanois. On teste les musées, ateliers et restaurants en suivant des parcours plus ou moins tracés du Tour en Ville. On se laisse surprendre par les incontournables d'une collection haute en couleurs. Plus de temps pour un grand tour ? Des virées en veux-tu en voilà pour sortir des sentiers battus dans des lieux incontournables et au sein d'espaces naturels qui valent le détour : on en oublierait presque qu’on est à deux pas du centre-ville.Ici, l'ancienne Manufacture Royale s'est transformée en Cité du design, et elle a de quoi mettre en lumière toute la créativité de. Cette année, entre la Biennale Artpress, l'exposition "design & conquête spatiale" et surtout la Biennale Internationale Design 2021 sur 4 mois, on décommande s'il le faut mais on est là. Sans oublier l'arrêt incontournable à la boutique : autant de découvertes à faire et surtout à ramener. Et tant qu'on y est, on fait un détour par l'un des nombreux Commerces Design du centre-ville. Resto, librairie, boutique en tout genre, c'est vous qui voyez !