Espace : des projets à foison... mais que fait l'Europe ?

Le Kenya qui ambitionne de devenir une puissance spatiale de premier plan en Afrique de l’Est, se prépare à lancer son premier satellite d’observation le "Taifa-1" . Selon un communiqué conjoint du ministère de la Défense et de l’Agence spatiale kényane, le Taifa-1 a été " entièrement conçu et développé " par des ingénieurs kényans en collaboration avec un constructeur aérospatial bulgare.



L'Inde teste un nouveau moteur pour ses vols habités. Plus que jamais, le programme de vols habités de l'Agence spatiale indienne (Isro) se poursuit. Après un léger coup d'arrêt à la suite de la crise du Covid-19, il repart de plus belle avec cet essai d’un nouveau moteur qu'utilisera le lanceur des vols habités indiens dont le vol inaugural est prévu dès 2024.



Une fois de plus, le constructeur automobile Opel est à la pointe de la technologie puisque la marque automobile basée à Rüsselsheim vient de publier des informations et des images de son nouveau concept de mobilité spatiale : l’Opel Corsa Moon II. Opel sera le premier fournisseur de mobilité à proposer du tourisme sur la lune dès le milieu de la décennie. « Le projet de développement de la Corsa Moon vise à faire franchir à l’exploration lunaire une étape importante vers l’objectif ultime d’une présence à long terme sur la lune, » a déclaré Quentin Huber, responsable du marketing de marque chez Opel.



Avec son premier vol opéré le dimanche 2 avril, la Société privée chinoise Space Pioneer a fait d’une pierre deux coups avec sa fusée Tianlong-2. D’une part, elle est devenue la première entreprise privée à atteindre avec succès l’orbite lors de sa première tentative. D’autre part, il s’agit de la première entreprise chinoise à atteindre l’orbite avec une fusée à propergol liquide.



L’entreprise se prépare maintenant pour le lancement d’une autre de ses fusées : Tianlong-3 en 2024, fusée conçue avec un premier étage réutilisable et capable de transporter quinze tonnes de charge utile en orbite terrestre basse.