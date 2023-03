Vol habité : l’Europe Spatiale semble enfin avoir compris !

Les grandes orientations données à l’ESA par le "groupe consultatif sur l'exploration humaine et robotique de l'espace".



1°/ Les auteurs du rapport sont parfaitement clairs et précis sur la situation actuelle : « l'Europe a décidé de ne pas investir dans le leadership et l'autonomie en matière de vol habité, préférant plutôt collaborer . » Ils précisent également que : « l'ESA a toujours assumé (ndlr cette position), alors même que l'Europe pourrait maîtriser toutes les technologies nécessaires au développement d'un système de transport spatial habité. »

Ce constat est donc sans appel : oui l’Europe s’est entêtée à mettre de côté le vol habité alors qu’elle en avait toutes les compétences !



2°/ Les auteurs du rapport ont été surpris, voire étonnés, du peu d’investissement consacré au spatial en général et à l’exploration spatiale en particulier et par voie de conséquence au vol habité : « L'Europe dépense 1 milliard environ pour l'exploration spatiale sur un budget annuel de 7 milliards, quand les aides publiques à la pharmacie atteignent 40 milliards d'euros ou celle à l'automobile 60 milliards. »



3°/ Les auteurs du rapport soulignent également que « les estimations actuelles de l'économie spatiale mondiale se situent entre 350 et 450 milliards d'euros ; des prévisions indépendantes estiment que sa valeur atteindra 1 000 milliards d'euros avant 2040. » Aussi poursuivent-ils « L'Europe ne peut évidemment plus se permettre de ne rien faire alors que les Américains, les Chinois, les Russes, et bientôt les Indiens, sont autonomes en matière de vol habité », concluant sans détour : « Le coût de l'inaction dépasserait de loin l'investissement nécessaire pour faire de l'Europe un acteur spatial fort et indépendant ».



4°/ Les auteurs du rapport insistent enfin sur un changement de méthode de l’ESA, soulignant la nécessité de la compétition et de l'investissement privé : « L'ESA ne doit plus distribuer le travail entre les sociétés européennes, selon des critères de retour géographique (redistribuer aux industries des Etats contributeurs à concurrence des sommes engagées), mais lancer des appels d'offres ouverts (ndlr notamment au privé) à l'image de ce que fait la Nasa. »