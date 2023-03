Tourisme spatial : tous les voyants sont au vert pour le voyage sur la lune

conserver son capital pendant qu'elle mène des discussions avec de potentielles sources de financement et qu'elle explore des opportunités stratégiques

qu'il n'y a aucune assurance que ces discussions aboutissent

prévoit de fournir une mise à jour sur les opérations futures dans les semaines à venir

"bousculées".

Dans un document transmis à la SEC, le gendarme boursier américain, la société fondée par le milliardaire Richard Branson dit vouloir : «».Elle souligne par ailleurs «» et se contente de déclarer qu'elle «».La question qui se pose désormais à toute la communauté spatiale est de connaître l’incidence que vont avoir les problèmes de Virgin Orbit sur Virgin Galactic.Il y a en effet de quoi s’inquiéter. Si pour Virgin Orbit, la situation est quasi désespérée car les investisseurs vont être difficile à trouver et ce ne sont pas ceux de la maison mère (Virgin Glactic) qui vont se précipiter pour renflouerpour le développement de sa fusée Launcher One.De plus, si après une longue période d'arrêt (depuis l'été 2021), les responsables de Virgin Galactic ont déclaré que l'entreprise était sur le point de terminer les modifications de son avion porteur le VMS Eve et de son vaisseau spatial VSS Unity pour reprendre ses vols en principe au second trimestre 2023, cela ne saurait cacher la mauvaise situation financière de la société.Les résultats présentés pour le troisième trimestre de l'année 2022 sont catastrophiques et laisse apparaître des revenus d'environ un million de dollars,Malgré un actionnariat fort et motivé par le tourisme spatial, notamment les pays du Golfe,Si ce n’est pas la première fois que Richard Branson fait face à de telles difficultés et malgré son savoir-faire, le marché reste inquiet, d’autant plus que la conjoncture économique et la situation géopolitique sont quelque peu