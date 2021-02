Et si pour voyager responsable cela commençait par l'utilisation de votre smartphone ?

Nous l'oublions tous envoyer un mail ou poster une photographie de nos vacances sur Instagram ou un petit clip sur Tik-Tok représente une source de pollution, de plus en plus croissante à mesure que nous restons scotchés sur ces applications.



Les conséquences de cette dépendance numérique font que le trafic de données explose, selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) connaît une croissance annuelle de 25%. Ce trafic correspond à plus de la moitié de la consommation annuelle d’énergie pour le numérique.



D’après un rapport de l’Arcep, les Français consommaient en moyenne 6,7GB de données mobiles chaque mois en 2017, correspondant approximativement à une dépense de 50KWh d’énergie en 4G.