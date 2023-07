Eté 2023 : un démarrage en douceur, avec de fortes disparités selon les territoires

Le tourisme continue de porter l’économie française et les tendances pour les trois premières semaines de juillet le démontrent. C’est une bonne nouvelle pour nos entreprises et pour nos finances publiques

La suite de la saison s’annonce aussi radieuse, avec notamment la Coupe du Monde de Rugby qui permettra à nos entreprises du tourisme de profiter d’une arrière-saison qui s’annonce on l’espère très positive.

« au fil des mois, l’attractivité internationale de la France est confirmée et se renforce.



Les clientèles domestiques sont dans une phase de transition avec le retour des voyages à l’international et une adaptation des pratiques au contexte inflationniste, aux évolutions climatiques, et au souhait de découverte renforcée de tous les territoires en toutes saisons. »

« Au regard des deux dernières années qui avaient été exceptionnelles en termes de fréquentation, la saison estivale connaît un démarrage en douceur, avec de fortes disparités selon les territoires, mais elle va s’amplifier naturellement dans les jours à venir

Avec un bilan printanier positif et un automne boosté par la Coupe du Monde de Rugby, 2023 sera encore une fois bonne. La France est résolument une terre de tourisme des quatre saisons et on ne peut que s’en réjouir ! »

, a déclaré Olivia Grégoire, la ministre en charge du Tourisme.Pour Caroline Leboucher, directrice générale d'Atout France,, commente, pour sa part,, le président d'ADN Tourisme.