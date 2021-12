Europe : Atout France annonce le succès de « Ce qui compte vraiment #ExploreFrance » 2021

Des messages porteurs de sens, au service de la reconquête et d’un tourisme plus durable.



Cette campagne de communication, inédite de par son envergure et son impact sur cibles, est parvenue à véhiculer une image accueillante et rassurante de la destination France, dans un contexte ultra-concurrentiel de reprise.



L’étude a révélé que 92% des répondants ont jugé la campagne crédible et 85% pensent qu’elle positionne la France comme une destination durable. Les recettes touristiques internationales en France cumulées à l’été 2021, à hauteur de 15,1 milliards d'euros se sont révélées les plus élevées d’Europe, devant l’Espagne et l’Italie.



Cette campagne a participé de manière concrète à la relance et démontre la force du collectif du tourisme français.



Une campagne 2022 est déjà en cours de discussion avec les partenaires qui souhaitent unanimement renouveler ce partenariat, tant la mutualisation des moyens humains et financiers a permis d’offrir une belle visibilité à la Destination France et d’ainsi créer la préférence, sur du long terme.



*Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Espagne, Italie, Autriche, Suède, Danemark.