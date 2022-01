Europe : Royal Caribbean Int. ouvre ses réservations pour les croisières été 2023

Odyssey of the Seas – Croisières au depart de Rome

Star de la saison estivale 2023 en Europe, l’Odyssey, l’une des dernières nouveautés de Royal Caribbean, reviendra pour un second été dans la région. Les vacanciers pourront choisir des croisières de 7- à 9-nuits allant de Rome à Naples, en Italie ; dans les idylliques Iles Grecques et en Turquie, mais aussi des navigations plus longues, de 12-nuits, en Terre Sainte vers les villes historiques et animées de Limassol, à Chypre ; d Ephèse en Turquie lors de l’escale à Kusadasi; et de Jérusalem, en Israël. Des emblématiques maisons blanchies à la chaux de Santorin, en Grèce, au Mont du Temple à Jérusalem en passant par les ruines de l'ancienne ville d'Ephèse - un site du patrimoine mondial de l'UNESCO – pour embarquer au coeur du berceau des civilisations.



Symphony of the Seas – Croisières au départ de : Barcelone et Rome

Le Symphony naviguera en Méditerranée occidentale. Les voyageurs pourront mettre le cap depuis Barcelone ou Rome, vers des destinations comme Naples, Palma de Majorque, en Espagne, et la Provence, en France pour des croisières de 7-nuits. Qu'il s'agisse d'explorer des châteaux et des cathédrales du XIVe siècle à Majorque, de s'émerveiller devant le Duomo de l'île d'Anvers, ou d’arpenter les ruelles de Florence, en Italie, ces itinéraires sont empreints d’histoire et de culture.



Serenade of the Seas – Croisières au départ de : Barcelone

Des plages ensoleillées de Barcelone, Le Serenade naviguera pour des itinéraires de 8-nuits vers la Méditerranée Occidentale, des croisières de 12-nuits vers les Iles Grecques et des navigations de 5-nuits vers l’Italie et la France. Au programme : sable fin et musique rythmée à Ibiza, en Espagne - temple de la musique électro, et escapade glamour sur la côte d’Azur, à Cannes.



Explorer of the Seas – Croisières au départ de : Venise (Ravenne)

L’Explorer va croiser en Mer Egée et visiter pour la première fois, une série de destinations pittoresques comme Olympia, en Grèce – ville où sont nés les Jeux Olympiques. Des croisières de 7-nuits seront proposées vers les Iles Grecques et jusqu’en mer Adriatique et en Méditerranée pour découvrir des joyaux tels que Kotor, au Monténégro, ou La Canée, en Crète.



Brilliance of the Seas – Croisières au départ de : Rome, Venise (Ravenne), Athènes, ou Barcelone

Au départ d’Italie, de Grèce ou d’Espagne, le Brilliance offrira aux vacanciers la possibilité de débuter et de terminer leurs aventures au terme d’une croisière de 7-nuits en Méditerranée Occidentale, dans les Iles Grecques et en Mer Adriatique, dans l’une des villes emblématiques de leur choix. De Rome à Athènes, en Grèce, d'Athènes à Venise, de Venise à Barcelone et de Barcelone à Rome, il ne s’agirait pas de manquer la visite du palais de Dioclétien à Split, en Croatie, la Basilique St. Marc à Venise ou le Palais Prétorien à Koper, en Slovénie – nouvelle destination pour le Brilliance.



Rhapsody of the Seas – Croisières au départ de : Haïfa, en Israël, et Limassol, à Chypre

Le Rhapsody sera le premier navire de la compagnie Royal Caribbean à naviguer au départ de Limassol et d’Haïfa, en Israël et cela en une seule saison. Ces destinations sont inédites pour la compagnie de croisière qui a imaginé des croisières de 7-nuits vers la Turquie, Israël et la Grèce, où des escales à Skiathos et Thessalonique, en Grèce sont programmées. Dès septembre, le navire débutera ses rotations de 4- et 5-nuits depuis Haïfa pour rejoindre Chypre et les Iles Grecques.



Anthem of the Seas – Croisières au depart de : Southampton, en Angleterre

Pour la troisième année consécutive, L’Anthem sera basé à Southampton, en Angleterre. Les amateurs d’aventure pourront embarquer pour des croisières de 7-nuits vers l’Espagne et la France, ou les Fjords de Norvège. De nouvelles escales seront desservies par l’Anthem dont par exemple Maloy et Haugesund, en Norvège, et Cork, en Irlande. En 11- et 12-nuits il sera possible de rejoindre Lisbonne, au Portugal ; ou Vigo, en Espagne ; ainsi que les Iles Canaries. Entre dégustation de lutefisk à Stavanger, en Norvège, des séances de shopping pour des produits de l’agriculture locale à Lanzarote, dans les Iles Canaries, des expériences riches en saveurs et immersions dans majesté de la nature environnante attendent les passagers de l’Anthem.



Voyager of the Seas – Croisières au départ de : Copenhague, Danemark, et Stockholm, Suède les pays Scandinaves, l’Estonie et la Russie sont à l’honneur avec Le Voyager au départ de Copenhague, au Danemark, et de Stockholm, en Suède. Un mix d’itinéraires de 7- à 11-nuits est proposé pour découvrir des sites époustouflants comme la Cathédrale Saint Sauveur sur le Sang Versé à St. Petersburg, en Russie ou la forteresse de Suomenlinna à Helsinki, en Finlande - site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'un des sites les plus populaires du pays. Pour les amoureux de la mer qui désirent prolonger leur périple, la compagnie propose d’adjoindre à cet itinéraire, une traversée transatlantique de 14 nuits, reliant San Juan, à Porto Rico à Copenhague avec des escales aux Bermudes, à Saint-Thomas, en France et en Belgique.



Jewel of the Seas – Croisières au départ de : Amsterdam, aux Pays Bas

Tout l'été, le Jewel sera positionné en mer du Nord et opérera des croisières de 12-nuits vers le Cercle Arctique, Les Iles Britanniques, l’Islande et l’Irlande.au départ d’Amsterdam, aux Pays Bas. Des destinations pittoresques et spectaculaires comme le lagon bleu de Reykjavik et les falaises blanches de Douvres en Angleterre, ponctureront ces très beaux voyages.