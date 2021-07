Europe transport aérien : le seuil d'utilisation des créneaux horaires fixés à 50% pour l'hiver

" Il n'y a pas d'allègement pour restituer des créneaux en début de saison permettant aux compagnies aériennes d'adapter leur programme à une demande réaliste ou de permettre à d'autres transporteurs d'opérer.



En outre, la règle de la "force majeure", en vertu de laquelle la règle relative aux créneaux horaires est suspendue si des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID sont en vigueur, a été désactivée pour les opérations intracommunautaires" indique un communiqué de IATA qui ajoute :



"Ces changements auront pour effet de restreindre la capacité des compagnies aériennes à opérer avec l'agilité nécessaire pour répondre à une demande imprévisible et en évolution rapide, ce qui entraînera des vols inutiles et peu respectueux de l'environnement. Ils affaibliront également la stabilité financière du secteur et entraveront la reprise du réseau mondial de transport aérien."