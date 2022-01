Europe : un accord trouvé "pour la libre circulation au sein de l'UE !"

Aujourd'hui, les États membres ont confirmé une nouvelle fois que la possession d'un certificat COVID numérique de l'UE en cours de validité devrait en principe être suffisante pour voyager pendant la pandémie.



Cet accord place donc le certificat COVID numérique de l'UE au cœur même de notre approche coordonnée,

Le moment est venu de réfléchir à la levée des mesures supplémentaires en matière de voyage qu'un certain nombre d'États membres ont mises en place ces dernières semaines et qui rendent les déplacements plus compliqués et moins prévisibles dans l'UE.



Nous invitons à présent tous les États membres à mettre en œuvre rapidement les règles communes afin d'assurer la coordination et la clarté pour nos citoyens et nos voyageurs,

Les secteurs du voyage et du tourisme ont déjà beaucoup souffert de la pandémie, et les conséquences économiques vont se poursuivre pendant des années.



Aujourd'hui plus que jamais, la coordination entre les gouvernements nationaux est nécessaire pour fournir des règles claires, sûres et cohérentes, afin de soutenir la confiance des voyageurs, de "sauver" la saison estivale et, en fin de compte, d'assurer la reprise économique,