Eric Drésin (ECTAA) : l'impossible coordination des frontières en Europe...

TourMaG.com - Dans ces conditions, 2021 pourrait être encore plus difficile pour les entreprises du tourisme, car elles seront amputées par rapport à cette année des mois de janvier et février, mais aussi de l'hiver précédent en termes de réservations.



Eric Drésin : Oui, nous allons vers une année catastrophique et un futur proche compliqué. A gros traits, partout en Europe, le chiffre d'affaires des tour-opérateurs a baissé de 70 à 80% comparativement à celui de l'année dernière.



Il existe toutefois des disparités selon les spécialités de chacun. Et ce taux est aussi important, car janvier et février ont été des mois normaux.



Nous pensons que 2021 sera une année encore terriblement compliquée. Certaines associations nationales de tour-opérateurs ou d'agences de voyages sont en mode survie.



Surtout qu'au-delà de la problématique financière, s'ajoutent à cela les questions juridiques, autour des tests PCR, les relations contractuelles avec les compagnies aériennes, les remboursements qui n’arrivent pas ou bien au compte-goutte, les avoirs qu’il va falloir transformer en voyage (si c’est possible) ou remboursements etc.



Nous sommes malheureusement le secteur qui subira le plus et sera le dernier à repartir. Plus ça va et plus nous nous enfonçons dans la crise. Pour illustrer cela, le taux de remplissage des hôtels à Bruxelles est de l'ordre de 10% encore à l'heure actuelle.



De son côté IATA sollicite à nouveau les Etats, en demandant des rallonges pour les compagnies aériennes qui sont à genoux. On voit bien que tous les acteurs souffrent et qu’ils ont conscience qu’on est parti sur du long terme.



TourMaG.com - Que faites-vous pour aider vos membres ?



Eric Drésin : Sur le court terme, nous faisons du lobbying concernant les restrictions de voyage. Nous travaillons aussi sur la gestion des risques des agences IATA, car ces conditions sont réévaluées dans les APJC (Agency Program Joint Council). Nous voulons éviter des contraintes trop fortes sur les agences.



A ce niveau, les négociations sont ouvertes dans chacun des pays et elles sont assez dures. Nous estimons qu'il y aura des faillites prochainement dans le ciel européen. IATA considère qu'il faut resserrer la vis sur les agences, alors qu'elle n'arrive pas à faire respecter le risque est plus chez ses adhérents que dans les agences.



Le troisième volet sera le soutien européen pour les agences de voyages, en obtenant des mesures d’aides comme je viens de l’évoquer. Sur le plus long terme, une révision de la directive du voyage à forfait s’impose.



Elle a montré ses limites, dans un contexte de pandémie mondiale. Nous sommes dans les prémisses de ce chantier. La directive prévoyait un rapport d'évaluation pour la fin de l'année. Compte tenu du contexte celui-ci ne sera pas sur le fond, mais technique.



Nous travaillons cependant sur les deux dimensions. La Commission elle-même s'est rendu compte qu'il y avait un fort décalage entre la réalité et le texte de la directive.



TourMaG.com - Vous fêtez vos 1 an en tant que secrétaire général de l'ECTAA, succédant à Michel de Blust. Quel bilan faites-vous de cette année ?



Eric Drésin : : Les journées sont chargées, comme pour tout le monde dans ce contexte. Mais je peux m’appuyer sur une équipe solide et des membres mobilisés. Et de temps en temps, Michel (de Blust ndlr) partage sa sage vision du secteur, quand je le sollicite.



En outre cette pandémie mondiale a permis de créer une coopération entre les organisations du secteur et de générer un dialogue de qualité.



Il me semble que je suis arrivé à la fin d'un cycle, après une décennie de croissance à deux chiffres. Il y avait déjà avant la crise des questionnements sur ce qu'était le tourisme et ce que devait être son futur.



Le secteur va souffrir durablement et terriblement. Mais il va aussi pouvoir se remettre en question sur plein d'aspects. Malgré tout, il a la capacité pour rebondir car les Européens sont en demande de voyages et d'évasion.