Expedia Group : les résas effectuées par les Chinois pour la France en hausse de 85 %

Les chiffres mettent en avant l’appétence des Chinois pour les supports mobiles. Expedia Group annonce une hausse de presque 320 % de réservations de séjours pour la France sur mobile, effectuées par les voyageurs chinois par rapport à l’année dernière à la même période.



D’ailleurs, pour faciliter le parcours de réservation des voyageurs, les sites du groupe propose des options de portefeuilles électroniques, parmi lesquelles Masterpass, JCB, Alipay et Paysbuy.



D'autres clientèles ont connu des croissances sensibles chez Expedia Group. En Europe, les touristes portugais et les touristes irlandais font partie du top 3 ayant connu la plus grande croissance d’une année sur l’autre en termes de réservation, avec respectivement 45 % et 40 % de croissance.