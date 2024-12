Explora Journeys aux Caraïbes

Les Caraïbes, archipel paradisiaque, offrent un écrin idyllique pour vivre une expérience de croisière inoubliable. Imaginez-vous flânant sur des plages de sable blanc, caressé par les alizés, ou explorant des forêts tropicales luxuriantes abritant une faune et une flore exceptionnelles.



Les possibilités sont infinies :



● Des excursions sur mesure : Laissez-vous tenter par une multitude d'excursions conçues pour satisfaire toutes vos envies : plongée sous-marine dans des récifs coralliens colorés, randonnée en montagne pour admirer des panoramas à couper le souffle, découverte de villes coloniales chargées d'histoire, ou encore dégustation de spécialités locales dans des restaurants authentiques.

● Une culture riche et diversifiée : Les Caraïbes sont un melting-pot de cultures, où se mêlent influences européennes, africaines et amérindiennes. Découvrez la musique rythmée, les danses traditionnelles, l'artisanat local et la gastronomie créole, un véritable voyage pour les sens.

● Des expériences uniques à bord : À bord d’EXPLORA I et EXPLORA II, vous profiterez d'un service personnalisé, d'une gastronomie raffinée avec six restaurants d’exception, d'un programme d'animations varié et d'espaces de détente conçus pour vous offrir un confort absolu.