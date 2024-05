Explora Journeys présente ses nouvelles offres commerciales, cumulables avec les programmes d’Explora Journeys

Explora Journeys, la nouvelle compagnie qui redéfinit les croisières haut de gamme en voyages en mer d’exception, dévoile deux nouvelles offres commerciales destinées à transformer vos expériences de croisière. Disponibles pour des séjours allant de 7 à 21 nuits, ces nouvelles propositions sont conçues pour magnifier chaque instant à bord. Que vous soyez attiré par le charme intemporel de la Méditerranée ou l'exotisme captivant des Caraïbes, Explora Journeys offre un cadre somptueux et des services de premier plan. Avec des suites élégantes dotées de terrasses privatives et un éventail de neuf expériences culinaires, chaque voyage se transforme en une odyssée. Jusqu’au 31 juillet, profitez de ces offres spéciales, cumulables avec les avantages des programmes d’Explora Journeys, pour une exploration en toute élégance des plus beaux rivages du monde.



Rédigé par Explora Journeys le Lundi 13 Mai 2024

Unique escapes Vivez une expérience intense tout compris dans un univers haut de gamme.

Une collection de voyages à partir de 7 nuits, qui peuvent être combinés jusqu’à 14 ou 21 nuits.



Découvrez la Méditerranée et les Caraïbes dans un luxe européen en bénéficiant de nombreux avantages offets. Profitez d'une suite élégante avec terrasse privée face à l'océan, de neuf expériences culinaires inoubliables, de boissons, d'un accès Wi-Fi à haut débit et d'un programme de bien-être inspiré de l'océan.



Réservez avant le 31 juillet 2024 et profitez d'économies sur certains voyages et d'un acompte réduit de 10 %.

Associez plusieurs voyages, avec des possibilités illimitées, pour les Grands Voyages et les Voyages Combinés et bénéficiez d'avantages supplémentaires.



* Les conditions générales s'appliquent



Penthouse dream



Réservez l'un de nos 31 juillet 2024 et bénéficiez d'un sur-classement offert d'une catégorie sur le tarif de votre voyage. L'offre n'est valable que pour les suites Ocean Penthouse et est déjà appliquée au tarif affiché.



L'offre est combinable avec l'Acompte réduit à 10 %, les Voyages pour les voyageurs Solo, les invités supplémentaires et les jeunes voyageurs, les avantages pour les consortiums, les Grands Voyages et les Voyages Combinés, les Voyages Consécutifs, l'Offre Evénementielle et l'Offre pour les réservations à bord.



*Des conditions générales s'appliquent

Quelques suggestions de voyage ● Un voyage au cœur de l’âme sicilienne et du sud de la Grèce



Embarquez pour un voyage inoubliable qui vous mènera de Barcelone, avec son architecture moderniste captivante, à Athènes, la cité des dieux, en passant par des joyaux de la Méditerranée. Commencez votre périple en explorant les chefs-d'œuvre de Gaudí à Barcelone, une ville qui vibre de couleurs et de créativité. Puis, cap sur la Sicile et découvrez Trapani, une ville où le temps semble s'être arrêté, avant de vous émerveiller devant les vues panoramiques et les ruelles charmantes de Taormine, perchée à flanc de montagne sous l’œil vigilant de l’Etna.



Continuez vers le sud pour atteindre La Valette, la capitale de Malte, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Flânez dans ses ruelles étroites et pittoresques, découvrez des bâtiments historiques impressionnants et savourez la riche cuisine locale. Votre aventure se poursuit ensuite vers La Canée, en Crète, un creuset de cultures où artistes et poètes trouvent leur muse parmi les vestiges vénitiens et ottomans.



Avant de rejoindre la Grèce continentale, faites escale à Naxos, la plus grande des îles Cyclades, où les plages de sable fin et les temples antiques offrent un cadre idyllique pour la détente et l'exploration.



Votre voyage se conclura à Athènes, où l'ancien coexiste avec le moderne de manière fascinante. Marchez sur les traces de Platon et d'Aristote, et laissez-vous transporter par l'histoire vivante de l'Acropole.



Chaque destination de ce voyage est une escale vers une nouvelle découverte, un mélange parfait de détente, de culture et d'histoire, promettant des souvenirs qui dureront toute une vie.



Détails du voyage :

De Barcelone à Athènes (Le Pirée)

19 juin - 27 juin 2024, EXPLORA I

À partir de : 4 420€ par voyageur





● Un Voyage Combiné* vers des plages envoûtantes

Découvrez les plaisirs insulaires des Cyclades et bien plus encore lors d'un circuit exaltant qui débutera et se conclura à Athènes, le berceau de la civilisation. Votre première escale vous mène à Mykonos - où EXPLORA I restera à quai pour une nuit - célèbre pour ses moulins à vent pittoresques, ses yachts de luxe et sa vie nocturne. Ensuite, le périple continue vers Skiathos, où vous pourrez vous détendre sur des plages idylliques.



Continuez vers le nord pour visiter Thessalonique, où vous marcherez sur les pas d'Alexandre le Grand et découvrirez un riche héritage historique et culturel. Après, dirigez-vous vers Kavála pour explorer ses fascinants sites archéologiques et plongez dans l'histoire profonde de la région.



La prochaine destination vous emmène en Turquie, à Istanbul, une ville où l'histoire et la modernité se rencontrent, pour une nouvelle escale d’une nuit. Promenez-vous dans les bazars millénaires et laissez-vous captiver par l'atmosphère unique de cette métropole transcontinentale. Votre voyage se poursuit à Bodrum où vous pouvez explorer les ruines d’Éphèse, témoignant d’un riche passé antique.



Retour en Grèce pour vivre la vie nocturne vibrante de Rhodes, puis continuez votre aventure sur l'île de Paros, offrant des paysages à couper le souffle et une tranquillité rafraîchissante. Avant de conclure votre voyage, faites une halte à Katápola sur l'île d'Amorgós, où des paysages spectaculaires et un rythme de vie paisible vous attendent.



Finalement, retournez à Athènes pour une dernière exploration des trésors historiques de cette ville ancienne, concluant ainsi un voyage mémorable qui vous aura permis de découvrir quelques-uns des plus beaux sites de la Méditerranée et de la mer Egée.



Détails du voyage :

D’Athènes (Le Pirée) à Athènes (Le Pirée)

19 août – 2 août 2024, EXPLORA I

À partir de : 7 650€ par voyageur



Les programmes d'Explora Journeys : Planifiez et profitez des nombreux avantages



Explora Journeys réserve à ses hôtes de nombreux avantages, notamment en planifiant ses vacances. Les économies varient en fonction des voyages, des dates de réservation et de la catégorie de la suite. Ces avantages sont cumulables sous certaines conditions.



● Avantages pour les réservations anticipées

En réservant à l’avance et en réglant le montant total du voyage l’économie est de 5 %. Valable 105 jours en amont du voyage pour les Ocean Terrace Suites et Ocean Penthouses et 180 jours en amont pour les Ocean Residences.



● Voyages Combinés et Grands Voyages

Nos Voyages combinés permettent à nos voyageurs de prolonger leurs Ocean Journeys en associant n’importe quels itinéraires pour bénéficier d’une remise de 5 % sur le tarif individuel*. Avec nos Grands Voyages, vous naviguez plus longtemps et économisez 10 %*

*Ces avantages varient en fonction des voyages, des dates de réservation et des catégories de suites.



● Voyages Flexibles

Modifiez ou reportez votre voyage sans frais supplémentaires : les voyageurs qui planifient leurs vacances avec nous bénéficient de la flexibilité et des garanties nécessaires en cas d’imprévu.



● Voyageurs Solos

Les voyageurs non accompagnés peuvent réserver n’importe quelle suite en réglant un supplément à partir de 25 % du tarif normal.



Voyageurs supplémentaires et jeunes Voyageurs

Les enfants âgés de 6 mois* à 23 mois** sont accueillis gratuitement.

Les enfants et adolescents âgés de 2 à 18 ans** bénéficient d’une remise pouvant aller jusqu’à 50 % du tarif normal.

Le troisième voyageur adulte peut bénéficier d’une remise allant jusqu’à 25 %.



À propos d'Explora Journeys Explora Journeys est la nouvelle marque du groupe MSC, dont le siège se trouve à Genève, en Suisse, et a été créée au cœur de l'hospitalité de luxe suisse. En s'appuyant sur les 300 ans d'héritage maritime de la famille Aponte, la marque est née de la volonté transformer les croisières haut de gamme en voyages en mer d’exception pour une nouvelle génération de voyageurs exigeants. L'ambition de la marque est de créer un "Ocean State of Mind" qui reconnecte les hôtes à la mer, à eux-mêmes et à d'autres personnes partageant les mêmes valeurs, tout en proposant des itinéraires qui mélangent des destinations emblématiques et des ports confidentiels, pour un voyage qui invite à la découverte sous toutes ses formes. Inspiré par l'héritage européen de la compagnie, Explora Journeys offrira à ses hôtes un nouveau style de voyage en mer : une expérience immersive de l'océan et une hospitalité raffinée et discrète.



La flotte

Équipée des dernières technologies environnementales et marines, la flotte d’Explora Journeys sera composée de six navires d’ici à 2028, en commençant par EXPLORA I en mer depuis le 24 juillet 2023.



EXPLORA I dispose de 461 suites, penthouses et résidences en bord de mer, conçues pour être des "Homes at Sea" - des chez-soi en mer, chacune dotée d’une terrasse privée et offrant une vue imprenable sur l'océan, un choix de onze expériences culinaires à travers six restaurants ainsi qu’un dîner en suite, Chef's Kitchen, douze bars et salons (huit intérieurs et quatre extérieurs), quatre piscines, de vastes ponts extérieurs avec 64 cabanas privées, un espace bien-être, et des divertissements raffinés.



EXPLORA II est actuellement en construction et entrera en service en 2024.



EXPLORA III entrera en service en 2026 et EXPLORA IV en 2027, les deux navires étant propulsés au GNL. EXPLORA V et EXPLORA VI entreront en service respectivement en 2027 et 2028.



Pour plus d’informations sur Explora Journeys et les prochains voyages, contacter notre service commercial : Leyre Torres Campo

Business Relationship Lead – France & Monaco

leyre.torres@explorajourneys.com

+ 33 749862938



Paul-Emile Bardot

Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM

paulemile@explorajourneys.com

+ 33 649740989



Site web : https://explorajourneys.com



