Explora Journeys présente son incomparable art de vivre et ses divertissements à bord

Après avoir dévoilé ses routes maritimes, son concept « Home at Sea », ses expériences de bien-être et de gastronomie, Explora Journeys présente, dans leur diversité, les divertissements, loisirs et rituels de la vie à bord de ses navires de luxe EXPLORA . À tout moment, sans horaires contraignants et selon leur humeur, leurs envies, les hôtes peuvent vivre une expérience originale, culturelle ou festive. En lien avec son périple l’offre évolue au fil des heures et des jours et se révèle, pour ses voyageurs exigeants, une véritable source d’inspiration et d’émotion.

Rédigé par Michèle SANI le Lundi 13 Février 2023

Méditation guidée avec pour toile de fond le ciel et l’océan, apprentissage des cultures, des danses et musiques des régions visitées, révélation à la Passerelle des méthodes de navigation d’hier et d’aujourd’hui... Uniques et contrastées, soigneusement conçues et immersives, les expériences Explora Journeys rythment chaque journée.



Grâce à leurs installations sonores, lumineuses et visuelles de pointe, les salons et les salles offrent un large éventail de possibilités de divertissements.



À bord, pas d’évènement principal unique mais des activités et des expériences innovantes proposées dans sept espaces situés sur les différents ponts.



En voici quelques exemples :

Divertissements à toute heure : toutes les musiques du monde Conscient de son pouvoir et de sa capacité à créer d’inoubliables paysages sonores Explora Journeys place la musique au cœur de son dispositif. Elle accompagne la vie avant, après le dîner, au bord de la piscine, dans les salons.



Choisis à l’international parmi les ensembles les plus talentueux, les musiciens se distinguent par leur polyvalence et leur éclectisme. Ils jouent dans tous les registres, passent avec talent du classique au rock ’n roll, du disco au jazz et savent s’adapter aux préférences des hôtes.



Dans l’ espace Astern , les hôtes écouteront de la musique live ou des sessions de DJ. Au salon Explora , la tendance ira vers la pop contemporaine et la musique Post Modern Juke box (PMJ) créée par le célèbre pianiste et arrangeur Scott Bradlee.



Au Journeys Lounge l’inspiration des musiciens viendra des traditions musicales des régions traversées. Les amateurs de jazz et amoureux de Paris iront au Club de jazz parisien où les attendent des « French Martinis » et un choix de canapés.



Avec la Melodic Master Class certains de ces artistes résidents partageront leurs talents. Au programme : écriture, improvisation et composition de chansons.

Découvrir, apprendre, s’amuser et rêver Organisés par les animateurs et en collaboration avec des professionnels reconnus pour leur maîtrise des sujets abordés, les activités du bord sont, elles aussi, éclectiques.



Sur l’invitation du capitaine et des officiers de passerelle, Secret of the Sail est à la fois une promenade captivante sur le pont et un moment rare. Avec l’équipe chargée de les conduire en toute sécurité à travers le monde, les hôtes découvriront les méthodes de navigation d’autrefois et les technologies avant-gardistes respectueuses de l’environnement mises en service aujourd’hui par Explora Journeys.



Avec l’atelier Ombré Sunsets ils pourront peaufiner leurs compétences en photographie, prendre le selfie idéal, mettre en valeur un portrait, une œuvre d’art ou immortaliser un coucher de soleil.

Au Malt Wiskey Bar , en compagnie d’habiles mixologues, le Spirit of Wiskey offrira un tutoriel divertissant. Ce spiritueux traditionnel n’aura plus de secrets pour les hôtes qui seront aussi mis à contribution pour préparer les plus originaux des cocktails.



Wayfinder, pour s’orienter par les étoiles ainsi que le faisaient les Anciens. Autour de la Conservatory Pool chacun découvrira comment les marins s’en sont longtemps remis à la mer, au vent et aux étoiles pour les conduire à bon port.



Inferno sera le clin d’œil au glamour et célèbre Studio 54 de la 54e rue de Brodway, au célèbre Soul Train à l’un des plus anciens programmes TV américains de variétés et aux discothèques européennes des années 1970. Les hôtes y dégusteront des cocktails vintages et danseront jusqu’à l’aube.



Pour une évasion au sein des Caraïbes, les invités pourront découvrir l’expérience Let the Good Times Roll et profiter de l'ambiance folle d'un cabaret de jazz de La Nouvelle-Orléans, d'un menu créole, de cocktails à l'absinthe et de musiciens qui décoiffent.



Retour au calme et à l’intimité dans les principaux lounges avec An Evening by candelight. Dans une ambiance cosy, à la lumière tamisée des chandelles, les musiciens et chanteurs reprennent en douceur des œuvres classiques et des musiques de films.

Au rendez-vous des rituels... Tout au long de l’année, du lever au coucher du soleil, les différents rituels rythment la vie à bord. Ils ont toujours lieu au même moment, au même endroit sur tous les navires de la flotte en plein essor de Explora Journey. Ces rituels apportent sérénité et réconfort tout en offrant un cadre équilibrant à chaque voyage.



Chaque matin, pour cultiver cet Ocean State of Mind qui inspire Explora Journeys les hôtes sont invités à s’adonner à de simples méditations guidées. Elles s’inspirent toujours des pratiques culturelles de la destination du jour.



Rituel de bien-être biquotidien Sundial Salutation est basé sur le mouvement. Il éveille les hôtes au début de la journée et les apaise quand les derniers rayons du soleil disparaissent à l’horizon.



Sunset aperitivo , un rituel spécialement préparé en fonction des escales. Boissons et canapés sont servis dans les bars et lounges.



Le rituel Moonrise célèbre quant à lui la pleine lune tous les 28 jours. Cette nuit-là les invités se rassemblent sous les étoiles dans un décor aux reflets d’argent et d’ivoire. Cette célébration s’accompagne de cocktails spécialement préparés pour l’évènement. Les hôtes sont invités à danser toute la nuit, sous le ciel étoilé.

... Et de la culture. Sous forme de conférences, de cours et de conversations informelles les activités culturelles et thématiques se déroulent en harmonie avec les itinéraires programmés et les pays visités. Pour les animer, Explora Journeys fait appel à des invités mondialement reconnus pour leur expertise.



Au Book club certains voyages mettront à l’honneur un livre lié à la région traversée et ont pour point d’orgue une lecture avec l’auteur.



Single origin : encadrés par un barista de renommée mondiale, les hôtes se familiariseront avec différentes cultures locales du café grâce à des dégustations spécifiques aux pays qu'ils visitent.



Très diversifiés, animés par des experts locaux et les artistes résidents, les ateliers d’Artisanat seront eux aussi représentatifs du patrimoine et des cultures locales, allant des textiles et tapisseries aux paniers et à la fabrication de chocolat, sont proposés par un expert local.



Dance the day away pour s’initier à la culture des danses et des musiques des régions traversées. Séances animées par des experts locaux et des artistes résidents.



The Creative’s Journey fera découvrir des coulisses, des auteurs et des moments emblématiques de la scène et du cinéma. Du réalisateur au costumier, de l’acteur au chorégraphe, tous les métiers seront présentés. Conférences animées par des experts locaux, des artistes résidents et invités représentant ces métiers.



Et aussi,

le Club Sona accompagne et divertit les hôtes qui privilégient un mode de vie sans alcool. Les évènements Prism sont organisés pour célébrer la diversité des invités d’Explora Journeys. La Solivagant Society rapproche les voyageurs solitaires en leur proposant tout au long du voyage une gamme d’activités, d’évènements et d’expériences.

A propos d’Explora Journeys



Née au cœur de l’hospitalité de prestige suisse, Explora Journeys est la branche privée de luxe du groupe MSC, dont le siège social se situe à Genève. La marque est le fruit d’une ambition de longue date de la famille Aponte-Vago : redéfinir l’expérience océanique pour une nouvelle génération de voyageurs de luxe exigeants, en s’appuyant sur les 300 ans d’héritage maritime de la famille Aponte. La marque aspire à créer un « état d’esprit océanique » unique en connectant les hôtes à la mer, à eux-mêmes et à des personnes partageant les mêmes valeurs, tout en proposant des itinéraires remarquables qui associent des destinations renommées à des ports moins fréquentés, pour un voyage inspirant la découverte sous toutes ses formes.



Construite sur les chantiers italiens Fincantieri une flotte de six paquebots baptisés EXPLORA prendra la mer d’ici 2028. Deux sont en construction. EXPLORA I sera inauguré dès juillet 2023 et EXPLORA II , été 2024. Les EXPLORA III , IV , V et VI seront alimentés au GNL, les deux derniers étant également propulsés à l’hydrogène. Ils seront tous équipés des dernières technologies environnementales et marines.



Explora Journeys offre un style moderne d’expérience océanique transformatrice. EXPLORA I propose 461 suites, penthouses et résidences donnant sur la mer, conçues pour être des « onze expériences gastronomiques* distinctes avec six restaurants animés et repas en suite, douze bars et lounges (huit en extérieur et quatre en intérieur), une cuisine de chef, quatre piscines, de vastes terrasses extérieures avec des cabanons privés, des installations de bien-être et des divertissements raffinés. Inspiré par l’héritage européen de la société, Explora Journeys offrira à ses hôtes une expérience océanique immersive et une hospitalité à la fois respectueuse et intuitive.



* Des frais additionnels s'appliquent pour deux expériences culinaires exclusives

