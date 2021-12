FUTUROSCOPIE - Autriche : entre train de nuit et Covid, le futur à l’aune de l’incertitude... 🔑

Futuroscopie - Concernant le marché français vers l’Autriche, que pouvez-vous nous en dire ?



Jean-Paul Héron : La saison d’été 2021 a renoué avec des taux de croissance encourageants par rapport à l’été 2020, avec 129 700 arrivées (+33,4%) et 413 500 nuitées (23,9%).



Le niveau des arrivées et nuitées en provenance de la France reste malgré tout en-deçà de 2020. Il a perdu un tiers de ses effectifs, pour la période de janvier à août 2021.



En fait, globalement la tendance est restée positive jusqu’en octobre mais la dégradation de la situation sanitaire aboutissant à un confinement du 22 novembre jusqu’au 13 décembre et plus pour Vienne, a mis un coup d’arrêt à cette croissance, apportant son lot d’incertitudes pour les fêtes de fin d’année.



Cependant, l’envie de voyager, le taux de vaccination important de la population et surtout des personnes désireuses de voyager et sans doute le développement d’un tourisme de proximité, plus centré sur l’Europe en tenant compte de l’importance croissante du développement permettront à l’Autriche de renforcer son positionnement en tant que destination de vacances pour les années à venir.



Futuroscopie - Comment s'est organisée la destination : en ville et dans une ou deux régions très touristiques ?



Jean-Paul Héron : Comme de nombreux pays, l’Autriche et ses régions ont mis en place de nombreuses mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie : obligation du port de masque, distanciation sociale, politique vaccinale, confinements, généralisation et facilité d’accès aux tests…



Par ailleurs, l’Office National Autrichien du Tourisme et l’ensemble des acteurs touristiques ont redoublé d’efforts et de créativité pour développer des contenus inspirationnels innovants : des visites virtuelles, des vidéos, une communication renforcée sur le « online » et les médias sociaux.



Quatre grandes thématiques ont été ainsi suivies : la gastronomie, le bien-être, les activités de pleine nature, la culture…



Pour informer les professionnels du tourisme en Autriche et à l’international, de nombreuses plateformes et systèmes d’informations ont aussi été mis en place afin de permettre de suivre l’évolution de la pandémie, des mesures sanitaires, de l’évolution de la demande en Autriche et sur les marchés émetteurs.



Dans ce cadre, les représentations de l’Office National Autrichien du Tourisme sur les principaux marchés ont joué un rôle-clé pour informer en temps réel les professionnels autrichiens du tourisme, les voyagistes des différents marchés les plus importants (que sont par exemple : l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, la République Tchèque, le Royaume-Uni ou l’Italie), les médias et les vacanciers.