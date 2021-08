FUTUROSCOPIE - Les écrivains voyageurs : 1830, Théophile Gautier, aime l’authenticité

Pendant que Henry Miller, on le verra, cherche coûte que coûte à s’acoquiner avec la population locale, un siècle plus tôt, l’écrivain Théophile Gautier à qui l’on doit romans, poésie, feuilletons et journaux de voyages, est obsédé par la quête de « couleur locale » !



Ce qui n’est pas exactement la même chose : « J’ai soif de la couleur locale, écrit Reniflard, le héros de l’un de ses vaudevilles ». Tandis que Gautier lui même, à peine de l’autre côté de la frontière espagnole, au début d’un voyage de plusieurs mois dont il tirera un ouvrage incomparable, s’exclame devant une soupe au safran : « Voilà pour le coup de la couleur locale, de la soupe rouge ! ».



Plus loin, en visite à Madrid, l’écrivain consacre également de très longues lignes à décrire les femmes madrilènes, leurs mantilles et leurs inséparables éventails … Autant d’accessoires qui, selon lui, constituent l’indispensable touche de « couleur locale » sans laquelle l’Espagne ne serait pas l’Espagne.



Et que dire des interminables évocations de vêtements régionaux faits de rubans, de ceintures aux couleurs vives et d’espadrilles de corde qui donnent à ce pays la note de pittoresque dont rêve la bourgeoisie française, ou de ces évocations de la nourriture régionale ?



En fait, ce qui intéresse déjà et surtout, le Théophile Gautier du Voyage en Espagne ou de celui en Italie ou encore en Orient et dans le nord de l’Europe, ce sont les aspects typiques du pays où il voyage : la somme de petits détails pittoresques qui, dans le costume, le vêtement, la décoration, les modes de vie… font la différence avec son pays d’origine et lui permettent d’en tirer deux bénéfices : s’en étonner et les décrire.



Mais, Théophile Gautier est loin d’être le seul à revendiquer du pittoresque. Sous Louis Philippe, le concept de « couleur locale » est très répandu partout, dans la littérature, au théâtre et dans les aspirations de la majeure partie des écrivains de l’époque, donc dans celle de leurs lecteurs. Hugo, en 1827, dans la préface de sa pièce Cromwell en précise le sens.



Pour lui, comme pour les romantiques, elle est indispensable au théâtre. A plus forte raison, en voyage, ce théâtre où la réalité prend forme !