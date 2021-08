FUTUROSCOPIE - Les écrivains voyageurs : 1880, Le voyage immobile de J-K Huysmans

Anxiogène le voyage l’est d’autant plus qu’il implique un départ, donc un arrachement à un lieu familier.



Une expérience insupportable pour certains individus incapables de rompre avec leur environnement habituel pour affronter un territoire inconnu.



Courante parmi les populations ayant eu à vivre un exil forcé, cette attitude peut figer le voyageur et l’empêcher de prendre le large.



Parmi les plus célèbres exemples de la littérature, le personnage inventé par l’écrivain J.K Huysmans dans son célèbre roman « à rebours », donne la pleine mesure d’un phénomène psychique dans lequel l’imagination joue un rôle tellement démesuré qu’elle parvient à paralyser le voyageur.



Que s’est-il passé exactement ? On est en 1883, Monsieur des Esseintes, blasé par les mondanités, s’enlise doucement dans les marécages de l’ennui, dans une demeure raffinée des environs de Paris, où il s’adonne à quelques passe-temps mi futiles, mi sérieux.



Loin des hommes, loin d’une société qu’il accuse déjà d’avoir succombé aux sirènes de la finance et du matérialisme, ce triste personnage dans lequel on a vu le prédécesseur d’Antoine Roquentin dans la Nausée ou la version moderne de Don Quichotte, décide de partir en voyages à Londres.



Il en possède les moyens matériels et culturels. Bon connaisseur de Dickens, c’est d’ailleurs sur ses traces qu’il a envie de réaliser cette escapade. On retrouve là le personnage de Don Quichotte enivré de romans de chevalerie qui part à l’assaut des moulins à vent.



« La lecture de Dickens commença lentement à agir, déterminant des visions de l’expérience anglaise qu’il ruminait pendant des heures… peu à peu s’insinuèrent des idées de réalité précise, de voyage accompli, de rêves vérifiés sur lesquels se greffa l’envie d’éprouver des sensations neuves » écrit Huysmans. En quelques lignes, tout est dit sur l’influence que peuvent exercer les héros littéraires sur le choix d’une destination.



Des Esseintes prépare donc ses malles et quitte son domicile à la va vite afin de gagner Paris, première étape de son escapade. Chemin faisant, il prend cependant le temps d’acheter un guide de Londres et de rêver devant les rayons du libraire.



Puis, sous une pluie battante, à la vue de passants trempés, de fumées et de flaques d’eau et de boue, le fortuné voyageur estimant d’ailleurs qu’il a déjà « un acompte de l’Angleterre », s’offre une halte inattendue à la Bodega , un formidable entrepôt foisonnant de tonneaux de vins, de liqueurs et autres alcools mais aussi d’Anglais. Et là, étourdi par l’ambiance proprement britannique, il se remet à rêver des personnages de Dickens qui « tous de détachaient de sa mémoire et s’installaient dans la Bodega » .



Un peu plus tard, une autre halte dans une taverne remplie d’Anglais dégustant des plats d’outre Manche, lui donne l’occasion de boire et de « se baffrer » comme jamais auparavant. Mais l’heure tourne et des Esseintes la laisse tourner faisant en sorte de rater son train ! « Des Esseintes était incapable de remuer les jambes, il se disait allons voyons debout mais d’immédiates objections contrarient ses ordres ».



C’est la fin de l’escapade. Le gentilhomme ne partira pas. Mais, en retirera une indescriptible satisfaction : « à quoi bon bouger quand on peut si magnifiquement voyager sur une chaise ! » s’exclame-t-il en reprenant le chemin de son domicile et faisant la démonstration, si besoin en était, que l’imagination peut largement suffire à réaliser de beaux voyages.



Surtout lorsqu’elle est alimentée par une littérature de qualité dont le réalisme permet au lecteur de se représenter décors, odeurs, sons et permet même parfois de se glisser dans la peau des héros ! Resté à quai, des Esseintes retire de ce non départ, une autre satisfaction non négligeable : celle d’éviter de fort grosses fatigues et de ne pas se couper de ses objets familiers.



Le bénéfice de cette escapade virtuelle est donc total ! Il est parti sans partir. Il a effectué un voyage dont il pourra parler plus tard mais un voyage immobile. Aurait-il agi de la même façon devant un écran d’ordinateur, après avoir effectué des visites virtuelles ? La réponse est complexe. L’extrapolation hasardeuse. Néanmoins, on peut affirmer que le personnage créé par Huysmans constitue l’archétype de ces voyageurs velléitaires, paresseux, timorés dont les voyages imaginaires suffisent à assouvir le désir d’évasion.