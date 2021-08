FUTUROSCOPIE - Les écrivains voyageurs : 1930-1950, la nostalgie selon Paul Morand

Paul Morand a voyagé en eaux troubles durant la deuxième guerre. Il l’a payé cher. On lui en voudra. A raison. Néanmoins, il reste difficile quand on s’intéresse à la littérature de voyages et aux stéréotypes que l’histoire à façonnés, de faire l’impasse sur celui qui a non seulement produit de merveilleuses oeuvres de fiction, romans et autres nouvelles mais a également, tout comme Simenon dont il était contemporain, passé sa vie en voyage.



Ne disait-il pas d’ailleurs peu avant de mourir : « j’aimerais que l’on transforme ma peau en valise ! » Une déclaration d’amour plus qu’une simple boutade ! Né en 1888 dans les beaux quartiers, diplomate, explorateur, journaliste, baroudeur, romancier, académicien, riche, talentueux, célèbre, Morand a écumé toute la planète : l’Afrique dont il retirera le célèbre Voyage à Tombouctou dans lequel il conseille aux noirs de « se défier des blancs », l’Amérique dont il rapporte un portrait de ville : New York, les Caraïbes dont il tire une sorte de documentaire Hiver Caraïbes, les Indes au sujet desquelles il écrit dès 1935.



La route des Indes, et surtout l’Europe et la Méditerranée qu’il chérissait par dessus tout … « Certes, nous ne prétendions pas avoir découvert le voyage, précise-t-il dans une conférence datant de 1933, nous cherchâmes à vivre au plus vite et à nous immobiliser le moins possible… nous renversâmes volontairement le pôle dramatique du voyage et au thème de l’héroïsme du globe trotter romantique, nous nous efforçâmes d’opposer le thème de la petitesse de la terre ».



Faisant allusion à ses contemporains, autres grands voyageurs comme lui, le poète Saint John Perse, Claudel, Valery Larbaud ou Segalen, Morand veut en somme signer l’avènement d’une génération de voyageurs à la curiosité insatiable qui éprouve une véritable jubilation à visiter le monde et en « regrette les limites »…



En quelques mots, tout est dit : Morand est et sera excessif durant toute sa vie. Mais, avec l’élégance de la bourgeoisie et de cette poignée de happy few à qui la terre est acquise. Sauf que, doucement, au fur et à mesure que les années passent et que les moyens de transport s’améliorent, Morand tombe de haut et découvre que sa planète est rognée par d’autres. Qui ? Des voyageurs de plus en plus nombreux aux mauvaises manières de « touristes » avec lesquels il va désormais falloir se partager l’espace et le plaisir de la découverte ! Et voilà le drame de Paul Morand !



En quarante ans, il a vu la terre changer, un monde s’achever et un autre naître. Il a vu en fait naître et se propager le tourisme de masse. Mais, à l’inverse de Simenon qui tente de comprendre la mécanique infernale qui corrompt la terre dès lors qu’elle est livrée au tourisme et la dénonce, Morand oppose une sorte de dignité outragée. En témoignent les deux versions d’un petit opus sur le voyage écrit pour la collection Notes et Maximes d’Hachette, une première fois en 1927, une seconde fois en 1963.