FUTUROSCOPIE - Les écrivains voyageurs : 1930, le tourisme engagé de Georges Simenon

Un peu plus tard, lors d’un voyage en Afrique, il émet un autre constat très proche des précédents, concernant la dénaturation des rites et des coutumes de certaines populations : « les amateurs de pittoresque et de mystères n’ont qu’à se presser. S’ils sont riches, on leur fera tuer de grands fauves et dans certains cas, on organisera pour eux des danses sacrées… Qui ne sont pas sacrées du tout d’ailleurs ! »



Mais, sa stigmatisation de la folklorisation en oeuvre, y compris dans des contrées très éloignées, atteint toute sa virulence dans son article sur l’exploitation touristique des Pygmées qui, contre des babioles, offrent généreusement leurs danses et leurs chants en pâture aux touristes de passage.



Et que dire de ses mésaventures dans les faux harems d’Istanbul entièrement voués à la tromperie des malheureux étrangers, en quête de clichés et d’expérience vécue ! Non ! Dès 1930, Simenon n’est pas tendre avec le tourisme et les touristes ! Contrairement à ses prédécesseurs qui se contentaient de noter le déclin du pittoresque, lui met bel et bien en pièces l’exploitation commerciale éhontée de la naïveté touristique par de petits malins sans scrupules qui ont rapidement compris le profit qu’ils pouvaient retirer d’une pratique en plein essor.



Autre citation amère : « Pour les touristes, on s’arrange ! Dans certains lieux, on organise pour eux de véritables orgies parisiennes ! » Et le constat est pire pour les sites géographiques : Siménon remarque interloqué que le Cap Nord n’est pas le vrai Cap Nord. C’est le faux que l’on montre au touriste ! Un comble !