FUTUROSCOPIE - Quand les pénuries menacent, un nouveau touriste émerge 🔑

Mais quel rapport me direz-vous avec le tourisme et les touristes ?



Premièrement, cette époque de « moins » dans laquelle nous allons devoir vivre et à laquelle il faudra bien s’habituer va probablement constituer un traumatisme dont on mesurera l’intensité dans les années à venir.



Une société de consommation parfois excessive, compulsive et surtout de « consolation » va se transformer en une société dans laquelle il faudra compter, calculer, faire attention, et « in fine » se priver.



Pauvres mais aussi riches devront s’habituer à une forme de « frustration » à laquelle ils n’avaient pas été préparés, que ce soit parmi la population des baby-boomers, celle de la génération X et Y.



Enfants gâtés, ayant vécu au rythme du « toujours plus » et du gaspillage, à celui de la « fast food », de la « fast fashion » et de cette consommation toujours plus pléthorique et inutile que fort heureusement ils commencent à dénoncer, les Occidentaux risquent de se sentir d’autant plus frustrés qu’ils feront des comparaisons pendant encore longtemps avec le « monde d’avant », celui de l’opulence.



Durant leurs vacances, leur faire accepter des coupures d’eau, des piscines et des golfs ouverts seulement quelques semaines dans l’année, des chambres non climatisées… ne va donc pas être chose simple, y compris pour les plus éduqués et sensibles aux problèmes environnementaux.



Et que dire du tourisme hivernal durant lequel il faudra réduire les températures intérieures ? Que dire encore de l’obligation de choisir des transports collectifs alors que l’essence manquera ?



Ce sont donc des touristes en pleine mutation psychologique et comportementale qui composeront votre clientèle qu’il faudra affronter.