FUTUROSCOPIE - Tendances 2022 : C. comme changement climatique 🔑

C. comme changement climatique...



Cette expression est hélas la grande gagnante des mois passés et des décennies à venir. (On aurait pu choisir aussi bien : CO2, COP, urgence climatique, flygskam, pollution, environnement …)



Composée de deux termes majeurs : changement et climat, elle indique à la perfection l’état de notre petite planète pour laquelle, tout au long de son histoire, le climat et ses excès ont été déterminants pour le monde du vivant. Soumise à des évolutions naturelles dans le passé ayant provoqué des bouleversements géologiques et anthropologiques spectaculaires, la terre et ses habitants ont dû transformer leurs modes de vie et en inventer de nouveaux. Ils se sont adaptés. Sommes-nous à l’aube d’une période d’adaptation ? La réponse est oui.





D’une part, on s’adapte coûte que coûte en essayant de mettre en place des politiques capables d’enrayer les dégâts d’ores déjà visibles tout au long de l’année à travers des catastrophes graves comme les incendies, tempêtes, inondations, vagues de pollution… dont les coûts ont atteint 40 milliards de dollars sur la première moitié de l’année 2021, selon les estimations de l’institut de recherche de Swiss Re et 77 milliards de dollars pour les risques non couverts. Du jamais vu !



Mais, la tâche est titanesque et parfois désespérée malgré les investissements en temps, argent, ressources humaines… Et malgré les centaines d’innovations naissant tous les jours dans tous les secteurs y compris touristiques ( montagne notamment) pour atténuer les risques et les dégradations en cours.



Dans l’hypothèse d’une adaptation, on est donc bien sur la bonne pente mais nous devons abandonner nos états d’âme par rapport au monde d’avant. Et, dans le secteur touristique, on devra s’attaquer aux vrais problèmes que constituent la densité de l’habitat, le non-respect des PLU, les excès des émissions de CO2 par les voitures et l’aérien, le tri approximatif des déchets, la fin du plastique, la course au touriste de plus, les city breaks énergivores…