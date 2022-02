FUTUROSCOPIE - Vers un reflux confirmé des sorties culturelles ? 🔑

De telles déclarations se confirment dans les fréquentations des musées, cinémas, théâtres, salles de concert et autres lieux culturels accueillant du public qui ont tous peiné et peinent toujours pour attirer de nouveaux spectateurs et visiteurs dans leurs établissements.. Mais, si l’on se réfère à l’année 2020, la fréquentation des salles, malgré 7 mois de fermeture, a repris des couleurs., elle affiche une hausse de 47%. Ce qui constitue une sorte d’exploit dans un paysage très déprimé, particulièrement perturbé par les contraintes sanitaires.contre 75% qui n’y sont pas retournés.Pour : si l’on prend le cas du plus emblématique des musées, le Louvre, les chiffres sont bien évidemment à la baisse.Le Louvre a accueilli 2,8 millions de visiteurs, soit 100 000 de plus qu'en 2020. Mais 70% de moins par rapport à 2019. Une année record où il avait reçu 9,6 millions de visiteurs.La perte sèche en billetterie s’élève donc à 80 millions d'euros par rapport à 2019. Ce qui a obligé l'État à verser 110 millions d'euros au titre des compensations. par rapport à 2020 (2 millions de visiteurs), la baisse est de 73% par rapport à 2019 (8,2 millions de visiteurs).A Orsay et à l’Orangerie, la tendance est semblable. Sur un an, les replis sont de 71% et 63% comparé à 2019, année record, malgré un rebond en 2021.Selon le bilan de l’association Touslesfestivals , les organisateurs ont en grande partie dû se défaire de l’idée d’organiser leur événement à cause des contraintes sanitaires (56%), des interdictions préfectorales (33%) ou de la complexité de construire un programme dans une période trop incertaine (17%).Néanmoins, 50% de ceux qui n’ont pas pu mettre en place un véritable festival ont tout de même organisé un événement consolation en jauge réduite, qui a satisfait leur public.Pour les amateurs de musique, notons enfin les résultats d’une étude de la Sacem (novembre 2021), indiquant queDe même, ne pas pouvoir s’adonner à sa pratique musicale en groupe ou suivre des cours de musique en présentiel a manqué à la moitié des Français pratiquant eux-mêmes ces activités et à leurs enfants.