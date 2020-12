Fermeture des remontées mécaniques : l'Occitanie s'associe au recours d'Auvergne-Rhône-Alpes

Pour les professionnels, les salariés, les saisonniers, les acteurs de la montagne et les collectivités locales, cette mesure annoncée par le Président de la République est incompréhensible et incohérente. Sur la méthode d'une part, la décision ayant été prise avant même que la concertation engagée par le Gouvernement soit conduite à son terme.



Et sur son efficacité d'autre part, puisqu'il n'est pas raisonnable d'imaginer qu'il sera possible de contrôler et d'empêcher nos concitoyens d'aller skier de l'autre côté des Pyrénées. Cette succession de mesures approximatives et incomplètes, sans harmonisation au niveau européen, témoigne d'une impréparation certaine dans la prise de décision.

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ainsi que les Départements de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales s'associent au recours engagé, ce jeudi 3 décembre, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes auprès du Conseil d'Etat, pour demander l'ouverture des remontées mécaniques dans les plus brefs délais.